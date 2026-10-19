Pausa, pegada y gol: qué puede aportarle Matías “Caco” García a San Martín en la recta final

Matías “Caco” García entró a los 61 minutos, cuatro después del 0-2 de Midland. Tardó 17 en cambiar la historia con un zapatazo de media distancia y siete más en ponerle la pelota en la cabeza a Bruno Cabrera para el empate. En 29 minutos, el volante participó en dos de los tres goles de una remontada que mantiene vivo a San Martín. Alejandro Orfila no dudó al analizarlo. “El ingreso de ‘Caco’, a mi criterio, fue determinante. Él nos empezó a dar esa tranquilidad que habíamos hablado”, reconoció el entrenador.