Pausa, pegada y gol: qué puede aportarle Matías “Caco” García a San Martín en la recta final

Resumen para apurados
- Matías García impulsó la remontada de San Martín ante Midland en La Ciudadela con un gol y una asistencia, reabriendo el debate sobre su titularidad en el equipo.
- Pese a sumar escasos minutos por lesiones y dosificación física a sus casi 35 años, el volante acumula dos goles y tres asistencias entrando como revulsivo en momentos críticos.
- Ante las bajas ofensivas para visitar a Quilmes y con solo dos fechas por delante, el DT Alejandro Orfila contempla incluir a García desde el inicio para buscar la clasificación.
Matías “Caco” García entró a los 61 minutos, cuatro después del 0-2 de Midland. Tardó 17 en cambiar la historia con un zapatazo de media distancia y siete más en ponerle la pelota en la cabeza a Bruno Cabrera para el empate. En 29 minutos, el volante participó en dos de los tres goles de una remontada que mantiene vivo a San Martín. Alejandro Orfila no dudó al analizarlo. “El ingreso de ‘Caco’, a mi criterio, fue determinante. Él nos empezó a dar esa tranquilidad que habíamos hablado”, reconoció el entrenador.
La pregunta, entonces, se cae de madura: ¿cómo puede ser suplente en este equipo?
La temporada del “Caco” fue discontinua, pero cada aparición dejó huella. Disputó 19 partidos, apenas cuatro como titular, y sumó 613 minutos, el equivalente a menos de siete partidos completos. En ese tiempo marcó dos goles y dio tres asistencias. Participó en un gol cada 123 minutos.
Los dos goles, además, tienen un denominador común: llegaron en La Ciudadela y ante rivales de arriba. El primero fue en la fecha 13, contra Gimnasia de Jujuy, cuando el “Lobo” era el líder de la zona. San Martín jugaba con uno menos, Gonzalo “Turbo” Rodríguez armó la contra, Benjamín Borasi lo habilitó y García eludió al arquero para sellar el 2-0. Fue una de las dos únicas victorias del “Santo” ante los ocho primeros. El segundo fue el de Midland.
Partidos que cambió
En la quinta fecha, en San Juan, entró al comienzo del segundo tiempo y en la última jugada su tiro libre terminó en el gol de Jorge Juárez para el 1-1. Una semana después, en Puerto Madryn, metió el pase profundo para que Diego Diellos abriera el marcador en la mejor jugada colectiva del equipo hasta ese momento. “Necesitamos que ‘Caco’ ataque más los espacios, que centre y que sea determinante en los últimos metros. Hoy nos dio eso”, destacó Andrés Yllana.
El antecedente más parecido al de Midland ocurrió en Villa Maipú. San Martín perdía con Chacarita, arrastraba cinco partidos sin ganar y García entró por Gabriel Carabajal a 20 minutos del final. Con un par de intervenciones le cedió la pelota a Luca Arfaras para el 2-1. “Fue determinante, porque ellos estaban muy metidos y pudimos fijar con ese cambio y el de ‘Caco’ metiéndose entre líneas”, explicó el autor del doblete.
Lo que le falta al equipo
El aporte del “Caco” no se mide solo en goles. San Martín sufre cada vez que debe romper un bloque cerrado, y Midland lo expuso durante una hora. Orfila contó 60 pérdidas no forzadas y describió a sus volantes como “inconexos” e “imprecisos”. García ofrece justo lo contrario: pausa, manejo y la lucidez para elegir cuándo acelerar.
El propio Orfila ya lo había dicho en la fecha 25, contra Deportivo Madryn. “Pensé que con el ingreso de Matías, que tiene jerarquía y manejo, podíamos tener posesión asociada”, agregó aquella vez.
A eso se suma la pegada. Ante Atlanta, en Villa Crespo, estrelló un remate en el travesaño y tuvo un tiro libre que pasó cerca. En la pretemporada, frente a Tucumán Central, un envío suyo de pelota parada terminó en gol de Nicolás Ferreyra. En un equipo al que le cuesta convertir ante los grandes, ese recurso no abunda.
Las dudas
Los argumentos para dosificarlo existen. El jueves cumplirá 35 años y las lesiones lo condicionaron toda la temporada: se perdió el partido con Deportivo Maipú en la tercera fecha y antes del cruce con Gimnasia de Jujuy, en la fecha 31, se recuperaba de una sobrecarga en el aductor izquierdo. Orfila lo admitió tras el triunfo. “Sabemos que es un futbolista que, por su edad y por sus antecedentes, tiene periódicamente alguna lesión”, explicó.
También arrastra una relación tensa con parte de la tribuna, que tuvo su punto más crítico en Munro, después de la derrota con Colegiales, cuando tuvo que ser separado de un hincha que lo había increpado.
Tras el triunfo en Villa Maipú, la crónica del partido describió su rol en el esquema de Orfila como el de un “suplente de lujo”.
Sin embargo, los hechos empujan en otra dirección. Contra Güemes de Santiago del Estero entró tan tarde que apenas tuvo tiempo de influir; ante Midland, fue el punto de partida de la rebelión.
Ahora o nunca
El calendario no deja margen. San Martín visitará a Quilmes sin Cabrera, suspendido por acumulación de amarillas, ni Alan Cisnero y Mauro Verón, lesionados. Son tres bajas en ataque y Orfila ya anticipó que deberá cambiar el sistema. En ese escenario, García aparece como la pieza más obvia.
El DT dejó la puerta abierta. “Caco’ puede jugar desde el inicio, puede jugar 60 minutos, 70 o un partido entero. En este momento nos puede aportar, y mucho”, sostuvo.
La historia también juega a su favor. Esta es su tercera etapa en el club, en el que suma más de 100 partidos oficiales, y formó parte del plantel que ascendió a Primera en 2018. Conoce como pocos la presión de La Ciudadela.
Quedan dos partidos y seis puntos. San Martín necesita goles, claridad y alguien que no se esconda cuando la pelota quema. Contra Midland, ese futbolista estuvo 61 minutos sentado en el banco. Frente a Quilmes, el “Santo” ya no puede darse ese lujo.