Tensión entre la UEFA y la FIFA: Europa exige explicaciones por contratos, sanciones y la final del Mundial

El foco de los cuestionamientos apunta al manejo dirigencial de Infantino, con eje en el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). La iniciativa, impulsada a mediados de este año y dada de baja semanas después por la oposición de los clubes y ligas europeas, pretendía transferir la explotación de los derechos comerciales de los mundiales a inversores privados. El documento pide precisiones sobre el rol que pensaba asumir el presidente de la FIFA dentro de esa estructura, eventuales remuneraciones y el alcance de las negociaciones con fondos de inversión como Thrive Capital. Además, la carta reclama explicaciones sobre convenios comerciales vinculados al alquiler de oficinas en la Torre Trump de Nueva York y la entrega del "Premio de la Paz" al mandatario estadounidense.