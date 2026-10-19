Tensión entre la UEFA y la FIFA: Europa exige explicaciones por contratos, sanciones y la final del Mundial
Los siete representantes europeos en el Consejo de la entidad madre enviaron una carta con 42 preguntas al secretario general Mattias Grafström. Reclaman respuestas antes del 2 de noviembre sobre negocios privados, el caso Balogun y el entretiempo de 27 minutos en la definición entre Argentina y España.
Resumen para apurados
- Delegados de la UEFA intimaron a la FIFA a responder 42 cuestionamientos sobre contratos y fallos reglamentarios antes del 2 de noviembre, cuestionando la gestión de Infantino.
- El reclamo surge tras el fallido proyecto para privatizar derechos del Mundial, convenios comerciales opacos y la extensión no autorizada del entretiempo en la final del torneo.
- La ofensiva europea busca limitar el poder de Infantino de cara a la asamblea de diciembre en Doha y marca el inicio de la puja política rumbo a las elecciones de la FIFA en 2027.
Los siete delegados europeos en el Consejo de la FIFA enviaron una carta de ocho páginas al secretario general, Mattias Grafström, en la que exigen respuestas por escrito y documentación sobre 42 puntos antes del 2 de noviembre. La presentación coordinada busca marcar la cancha a la conducción de Gianni Infantino antes de la reunión del Consejo del 16 de diciembre en Doha y de cara al Congreso electoral previsto para marzo de 2027 en Rabat.
El foco de los cuestionamientos apunta al manejo dirigencial de Infantino, con eje en el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). La iniciativa, impulsada a mediados de este año y dada de baja semanas después por la oposición de los clubes y ligas europeas, pretendía transferir la explotación de los derechos comerciales de los mundiales a inversores privados. El documento pide precisiones sobre el rol que pensaba asumir el presidente de la FIFA dentro de esa estructura, eventuales remuneraciones y el alcance de las negociaciones con fondos de inversión como Thrive Capital. Además, la carta reclama explicaciones sobre convenios comerciales vinculados al alquiler de oficinas en la Torre Trump de Nueva York y la entrega del "Premio de la Paz" al mandatario estadounidense.
En el aspecto deportivo y reglamentario, el bloque europeo puso el foco en dos hechos ocurridos durante la última Copa del Mundo. Por un lado, requirió el expediente completo por el levantamiento de la sanción al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun tras su expulsión en la fase de grupos. Por el otro, solicitó identificar formalmente quién autorizó extender el entretiempo de la final entre Argentina y España hasta los 27 minutos para montar un espectáculo de entretenimiento, una alteración a las reglas de juego que se aplicó sin el aval previo de la International Football Association Board (IFAB).
La nota lleva la firma del presidente de la UEFA y vicepresidente de FIFA, Aleksander Čeferin, junto a los otros seis dirigentes de la confederación en el Consejo de 37 bancas: Sándor Csányi (Hungría), Debbie Hewitt (Inglaterra), Dejan Savićević (Montenegro), Răzvan Burleanu (Rumania), Bernd Neuendorf (Alemania) y Pascale Van Damme (Bélgica). En el texto, los directivos también expresaron dudas sobre la imparcialidad del presidente de la Comisión Electoral, Bruno Chiomento, antes de la presentación formal de candidaturas fijada para el 18 de noviembre.
El reclamo de la UEFA se conoció pese al intento de Infantino por bajar la tensión interna luego de disculparse en Zúrich por los errores en el proyecto comercial y anunciar un reparto económico récord: “La propuesta de aumentar la inversión en todas las federaciones miembro, confederaciones y demás partes interesadas a 6.350 millones de dólares busca reforzar nuestro firme compromiso de seguir apoyando el desarrollo y el acceso al fútbol a nivel mundial gracias al excelente resultado financiero de la Copa Mundial”. Pese al anuncio financiero, el bloque europeo mantiene la exigencia de una rendición de cuentas formal antes de la asamblea en Doha.