Les preguntaron en vivo por la China Suárez y no se callaron nada: la explosiva frase de los hijos de Wanda Nara

El futbolista venía de aterrizar tras unas vacaciones en la Riviera Maya junto a la China, su suegra Marcela Riveiro y los hijos de la actriz (Rufina, Magnolia y Amancio), viaje que incluyó visitas a parques y compras. Al regresar, Icardi utilizó sus historias de Instagram para lanzar un duro dardo desde el avión: afirmó que dos asientos quedaron vacíos en alusión a sus hijas Francesca e Isabella, y advirtió que pronto disfrutarán con él de lo que acusó que “les están robando en su niñez”.