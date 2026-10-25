Les preguntaron en vivo por la China Suárez y no se callaron nada: la explosiva frase de los hijos de Wanda Nara
Frente a las cámaras y entre risas, los hermanos López liquidaron el término de moda, frenaron al notero con una pregunta incómoda y dejaron en claro de qué lado están en la novela familiar.
Resumen para apurados
- En el estreno del filme de Wanda Nara, sus hijos Constantino, Valentino y Benedicto respaldaron públicamente a su madre con ironías contra la China Suárez ante la prensa.
- Los adolescentes bromearon con estampitas y elogiaron a la conductora, en una semana marcada por nuevas tensiones en redes entre Nara y Mauro Icardi tras su viaje a México.
- El episodio se viralizó de inmediato y ratificó la lealtad de los jóvenes hacia su madre, sumando un nuevo capítulo al conflicto mediático y familiar del Wandagate.
Sin guion, con una soltura absoluta y la naturalidad de quienes convivieron desde la cuna con los flashes mediáticos, los hijos de Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un divertido intercambio frente al micrófono durante el estreno de la primera película de la conductora.
La calma de la alfombra roja se quebró en apenas segundos cuando un periodista decidió ir al hueso y le consultó a Constantino López qué opinaba sobre las “Tatianas”, el rótulo vinculado a los conflictos con "la China" Suárez. La réplica del adolescente no tuvo filtro: “Unas boludas, aguante Wanda”, disparó sin titubeos, desatando la risa inmediata de sus hermanos y marcando la pauta de una charla que se viralizó en minutos.
¿Wanda o "La China"?
El cruce continuó subiendo de tono a partir del humor y las chicanas. Lejos de esquivar la polémica, los jóvenes aceptaron el juego del notero, quien sacó a relucir una serie de estampitas humorísticas pensadas como amuletos populares de la farándula.
Entre las imágenes religiosas apareció “San Maxi López”, presentado por el movilero como un escudo protector “contra las Icardiadas”, broma que generó carcajadas en los chicos. Allí intervino con rapidez Benedicto, quien reconoció de inmediato el juego visual: “¿Cómo era? ¿La Santa Wanda?”, consultó divertido. Ante la afirmación del cronista, los hermanos aceptaron sin dudar la tarjeta de su madre como protección directa “contra las Tatianas”.
La picardía de los menores no terminó ahí. Dispuesto a dar vuelta el tablero, el propio Constantino arrinconó al periodista con una pregunta filosa: “¿A quién preferís, a Wanda o a la China?”.
La sorpresa descolocó al notero, quien intentó eludir el compromiso y le trasladó la presión a Valentino, el hijo mayor de la empresaria. “¿Pero es una pregunta en serio? Respondé vos”, insistió el movilero ante la mirada cómplice y la risa incómoda del primogénito, para finalmente sentenciar lo que el clan esperaba escuchar: “A mamá, obvio, Wanda”.
La postura familiar en medio del Wandagate
Aprovechando la complicidad del momento, el entrevistador indagó sobre la faceta más íntima de la conductora en el hogar: “¿Cómo es como mamá Wanda?”. La respuesta de Valentino fue tajante y no dejó margen a segundas lecturas: “Es crack, la número 1”.
Acto seguido, el joven futbolista sumó una definición propia de la jerga digital adolescente al tildarla con orgullo de “Chad”, expresión utilizada en redes para calificar a una figura dominante, admirable y segura de sí misma. Con esa última definición y entre sonrisas, el grupo dio por concluida una escena que expuso la postura inquebrantable de los hermanos.
El impacto de las declaraciones no tardó en escalar dentro del ecosistema digital, en una semana especialmente caliente para el universo del Wandagate. La viralización de la nota coincidió con un nuevo e intenso cruce en redes entre la mediática y Mauro Icardi.
El futbolista venía de aterrizar tras unas vacaciones en la Riviera Maya junto a la China, su suegra Marcela Riveiro y los hijos de la actriz (Rufina, Magnolia y Amancio), viaje que incluyó visitas a parques y compras. Al regresar, Icardi utilizó sus historias de Instagram para lanzar un duro dardo desde el avión: afirmó que dos asientos quedaron vacíos en alusión a sus hijas Francesca e Isabella, y advirtió que pronto disfrutarán con él de lo que acusó que “les están robando en su niñez”.
La réplica de Wanda Nara no necesitó de palabras agresivas: se mostró en camioneta camino al colegio Lincoln de Buenos Aires para el International Day, vestida con la camiseta de la Selección Argentina y una cartera Hermès, celebrando que una de las niñas participaba como cheerleader de la institución. En medio de semejante pulseada mediática, sus hijos mayores demostraron que conocen al detalle la novela y que defienden a su madre con humor, lealtad y contundencia pública.