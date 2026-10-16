EspectáculosFamosos

Wanda Nara puso a la venta una camiseta que usó Mauro Icardi en la selección: "Ex jugador, poco uso"

La conductora la publicó en su tienda online y le puso un precio irrisorio.

MAURO ICARDI. Wanda puso a la venta en su tienda online una camiseta de la Selección argentina que perteneció al futbolista por $20.000.
MAURO ICARDI. Wanda puso a la venta en su tienda online una camiseta de la Selección argentina que perteneció al futbolista por $20.000.
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Wanda Nara publicó en su tienda online una camiseta de Mauro Icardi de la Selección por $20.000, catalogándolo de "exjugador" con "poco uso" en medio de su separación.
  • El bajo precio contrastó con prendas de L-Gante de mayor valor en su web y coincidió con nuevos rumores de acercamiento entre la conductora y el cantante de cumbia 420.
  • La maniobra reaviva el conflicto mediático y legal del divorcio entre Nara e Icardi, captando la atención pública en redes sociales y programas de espectáculos.
Resumen generado con IA

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo que no pasó inadvertido. La empresaria puso a la venta en su tienda online una camiseta de la Selección argentina que perteneció al futbolista por $20.000. El precio y la descripción de la prenda despertaron comentarios en las redes sociales y fueron tema de debate en Intrusos, el programa de América.

La casaca lleva el número 9 y está vinculada con el paso del delantero rosarino, actualmente sin club, por el seleccionado nacional. Aunque se trata de una prenda asociada a su carrera internacional, no se aclaró si tiene valor de colección ni si cuenta con alguna certificación especial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que Wanda la publicó: la describió como la camiseta de un “exjugador” y señaló que tenía “poco uso”. En las redes, muchos interpretaron esas palabras como una provocación dirigida a su expareja.

Durante el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los panelistas también compararon el precio con el de otros artículos disponibles en la tienda de la conductora. Entre ellos mencionaron una remera relacionada con L-Gante, cuyo valor rondaría los $180.000, una diferencia que generó sorpresa en el estudio.

Wanda Nara puso a la venta una camiseta que usó Mauro Icardi en la selección: Ex jugador, poco uso

Las reacciones en las redes sociales

La publicación de la camiseta se viralizó y abrió un debate entre los seguidores de Wanda, que se preguntaron por qué una prenda vinculada con Icardi tenía un precio tan bajo.

“¿Por qué tan barata?”, fue una de las preguntas que se repitieron. También aparecieron críticas hacia la empresaria y mensajes de apoyo a su exposición mediática.

“Eso demuestra lo dolida que está. Sólo piensa en Icardi y la China. Que se vaya a llorar al campito”, escribió una usuaria. En sentido contrario, otra persona destacó su capacidad para generar repercusiones: “Es la reina del show business. No hay otra igual y por eso la amamos”.

En Intrusos, además del valor de la casaca, los panelistas repararon en su vínculo con la etapa de Icardi en la Selección argentina, un detalle que le aporta un componente simbólico a la venta.

El acercamiento entre Wanda Nara y L-Gante que reavivó los rumores

En paralelo, Wanda Nara y L-Gante volvieron a quedar en el centro de las especulaciones después de reencontrarse en la primera edición de los Martín Fierro de la Música.

Durante la ceremonia, la conductora y el referente de la cumbia 420 protagonizaron un momento de cercanía que alimentó las versiones sobre el vínculo que mantienen tras su separación.

En las últimas horas, el periodista Fede Flowers publicó en su cuenta de X una fotografía en la que se ve a Elián Valenzuela besando a su expareja en la mejilla y en la cabeza. La reacción de Wanda también llamó la atención: sonrió ampliamente ante el gesto de cariño del músico.

La imagen se viralizó y generó comentarios sobre una posible reconciliación. “Se la veía más feliz y enamorada con L-Gante. Le brillaban los ojitos”, escribió una usuaria. Otros mensajes apuntaron a Migueles, la actual pareja de la empresaria, con frases como “Qué bonito es el amor, pobre Migueles” y “Le gusta a ella, y mucho. Salí de ahí Migueles”.

“Él confesó que fue su gran amor”, “Se quieren mucho por lo que se ve” y “Me encantan” fueron otras de las reacciones que circularon en las redes sociales.

Temas Wanda NaraMauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Edith Hermida enfrentó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity con un reproche del pasado sobre Maxi López y Mauro Icardi

Edith Hermida enfrentó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity con un reproche del pasado sobre Maxi López y Mauro Icardi

Así es la dieta de las Kardashian que siguió Wanda Nara para bajar 7 kilos en tres semanas

Así es la dieta de las Kardashian que siguió Wanda Nara para bajar 7 kilos en tres semanas

Wanda Nara ganó un Martín Fierro por “Bad Bitch” y sorprendió con un audaz look

Wanda Nara ganó un Martín Fierro por “Bad Bitch” y sorprendió con un audaz look

Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara

Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara

“Es un problema mío”: la dura razón por la que Lizy Tagliani rompió en llanto en MasterChef

“Es un problema mío”: la dura razón por la que Lizy Tagliani rompió en llanto en MasterChef

Lo más popular
Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco
1

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
2

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros
3

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
4

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?
5

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
2

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
5

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Más Noticias
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

Qué pasó con la herencia de Romina Yan y cuál fue el reclamo de Darío Giordano

Qué pasó con la herencia de Romina Yan y cuál fue el reclamo de Darío Giordano

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Comentarios