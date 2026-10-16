Wanda Nara puso a la venta una camiseta que usó Mauro Icardi en la selección: "Ex jugador, poco uso"

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo que no pasó inadvertido. La empresaria puso a la venta en su tienda online una camiseta de la Selección argentina que perteneció al futbolista por $20.000. El precio y la descripción de la prenda despertaron comentarios en las redes sociales y fueron tema de debate en Intrusos, el programa de América.