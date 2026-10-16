Wanda Nara puso a la venta una camiseta que usó Mauro Icardi en la selección: "Ex jugador, poco uso"

Resumen para apurados
- Wanda Nara publicó en su tienda online una camiseta de Mauro Icardi de la Selección por $20.000, catalogándolo de "exjugador" con "poco uso" en medio de su separación.
- El bajo precio contrastó con prendas de L-Gante de mayor valor en su web y coincidió con nuevos rumores de acercamiento entre la conductora y el cantante de cumbia 420.
- La maniobra reaviva el conflicto mediático y legal del divorcio entre Nara e Icardi, captando la atención pública en redes sociales y programas de espectáculos.
La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo que no pasó inadvertido. La empresaria puso a la venta en su tienda online una camiseta de la Selección argentina que perteneció al futbolista por $20.000. El precio y la descripción de la prenda despertaron comentarios en las redes sociales y fueron tema de debate en Intrusos, el programa de América.
La casaca lleva el número 9 y está vinculada con el paso del delantero rosarino, actualmente sin club, por el seleccionado nacional. Aunque se trata de una prenda asociada a su carrera internacional, no se aclaró si tiene valor de colección ni si cuenta con alguna certificación especial.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que Wanda la publicó: la describió como la camiseta de un “exjugador” y señaló que tenía “poco uso”. En las redes, muchos interpretaron esas palabras como una provocación dirigida a su expareja.
Durante el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los panelistas también compararon el precio con el de otros artículos disponibles en la tienda de la conductora. Entre ellos mencionaron una remera relacionada con L-Gante, cuyo valor rondaría los $180.000, una diferencia que generó sorpresa en el estudio.
Las reacciones en las redes sociales
La publicación de la camiseta se viralizó y abrió un debate entre los seguidores de Wanda, que se preguntaron por qué una prenda vinculada con Icardi tenía un precio tan bajo.
“¿Por qué tan barata?”, fue una de las preguntas que se repitieron. También aparecieron críticas hacia la empresaria y mensajes de apoyo a su exposición mediática.
“Eso demuestra lo dolida que está. Sólo piensa en Icardi y la China. Que se vaya a llorar al campito”, escribió una usuaria. En sentido contrario, otra persona destacó su capacidad para generar repercusiones: “Es la reina del show business. No hay otra igual y por eso la amamos”.
En Intrusos, además del valor de la casaca, los panelistas repararon en su vínculo con la etapa de Icardi en la Selección argentina, un detalle que le aporta un componente simbólico a la venta.
El acercamiento entre Wanda Nara y L-Gante que reavivó los rumores
En paralelo, Wanda Nara y L-Gante volvieron a quedar en el centro de las especulaciones después de reencontrarse en la primera edición de los Martín Fierro de la Música.
Durante la ceremonia, la conductora y el referente de la cumbia 420 protagonizaron un momento de cercanía que alimentó las versiones sobre el vínculo que mantienen tras su separación.
En las últimas horas, el periodista Fede Flowers publicó en su cuenta de X una fotografía en la que se ve a Elián Valenzuela besando a su expareja en la mejilla y en la cabeza. La reacción de Wanda también llamó la atención: sonrió ampliamente ante el gesto de cariño del músico.
La imagen se viralizó y generó comentarios sobre una posible reconciliación. “Se la veía más feliz y enamorada con L-Gante. Le brillaban los ojitos”, escribió una usuaria. Otros mensajes apuntaron a Migueles, la actual pareja de la empresaria, con frases como “Qué bonito es el amor, pobre Migueles” y “Le gusta a ella, y mucho. Salí de ahí Migueles”.
“Él confesó que fue su gran amor”, “Se quieren mucho por lo que se ve” y “Me encantan” fueron otras de las reacciones que circularon en las redes sociales.