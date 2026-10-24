Cosecha histórica: cuatro tucumanos brillaron e hicieron podio en el Mundial de kickboxing en Colombia

En el plano individual se destacó Nahuel Mure, de 17 años y oriundo de Tafí Viejo, quien en la división Juvenil hasta 75 kilos sumó seis medallas: obtuvo el título mundial con primeros puestos en Light Contact, Kick Light y Low Kick, además de adjudicarse tres medallas de plata en Full Contact, K1 y Boxeo. En tanto, Máximo Díaz (17 años, de Las Talitas) ganó la medalla de oro en Low Kick en la categoría Juvenil hasta 60 kilos y consiguió el subcampeonato en Full Contact.