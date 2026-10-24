Cosecha histórica: cuatro tucumanos brillaron e hicieron podio en el Mundial de kickboxing en Colombia
Los competidores del Team Invictus obtuvieron cinco títulos mundiales, cinco medallas de plata y dos de bronce en Cartagena de Indias. Las actuaciones destacadas de Nahuel Mure, Máximo Díaz, Pablo Pereyra y Franco Jiménez.
Resumen para apurados
- Cuatro peleadores tucumanos ganaron 12 medallas para la selección argentina en el Mundial de Kickboxing WKF en Colombia tras subir al podio en cada categoría.
- El equipo del Team Invictus sumó cinco oros, cinco platas y dos bronces en un certamen internacional que reunió a unos 2.000 participantes de más de 70 países.
- La cosecha histórica consolida el nivel de las artes marciales tucumanas y posiciona a las jóvenes promesas locales en la élite del deporte internacional.
Los cuatro peleadores tucumanos que integraron la selección argentina completaron su participación en el Campeonato Mundial de Kickboxing WKF 2026, disputado en Cartagena de Indias, Colombia, con un total de 12 medallas: cinco de oro, cinco de plata y dos de bronce. Los deportistas locales lograron hacer podio en cada una de las categorías y modalidades en las que compitieron durante el certamen.
En el plano individual se destacó Nahuel Mure, de 17 años y oriundo de Tafí Viejo, quien en la división Juvenil hasta 75 kilos sumó seis medallas: obtuvo el título mundial con primeros puestos en Light Contact, Kick Light y Low Kick, además de adjudicarse tres medallas de plata en Full Contact, K1 y Boxeo. En tanto, Máximo Díaz (17 años, de Las Talitas) ganó la medalla de oro en Low Kick en la categoría Juvenil hasta 60 kilos y consiguió el subcampeonato en Full Contact.
En la misma delegación, el talitense Pablo Pereyra (16 años, Juvenil hasta 71 kilos) logró el primer puesto en Full Contact y sumó dos bronces en Low Kick y K1. Por su parte, en Mayores hasta 57 kilos, Franco Jiménez (35 años, de San Andrés), entrenador del equipo y parte del cuerpo técnico del seleccionado, obtuvo la medalla de plata en la modalidad Full Contact.
El torneo organizado por la World Kickboxing Federation (WKF) convocó a cerca de 2.000 participantes provenientes de más de 70 países.