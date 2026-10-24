Cynthia Pinto tocó el cielo: con la tucumana en el equipo, Argentina se consagró campeón del mundo
La deportista de nuestra provincia formó parte del equipo que superó en una vibrante final a España en el Club Ciudad de Buenos Aires y se colgó la medalla dorada. La revancha esperada tras el subcampeonato en 2022 y la confirmación de un 2026 perfecto tras el oro obtenido en los Juegos Suramericanos.
Resumen para apurados
- Con la tucumana Cynthia Pinto, Argentina se consagró campeona mundial de pelota de goma trinquete tras vencer a España en el Club Ciudad de Buenos Aires este sábado.
- El seleccionado superó a España 13-15, 15-5 y 10-3 en la final, logrando una revancha tras la plata de 2022 y completando un torneo invicto ante Uruguay y Chile.
- Con este triunfo, Pinto obtuvo el único título mayor que le restaba en su carrera y consolidó el liderazgo de Argentina en la elite internacional de la pelota vasca.
Cynthia Pinto se consagró este sábado campeona del mundo en la modalidad de pelota de goma trinquete, durante el XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca que se disputa en el Club Ciudad de Buenos Aires. La deportista tucumana formó parte del equipo que superó en la final a España por 13-15, 15-5 y 10-3 para adjudicarse la medalla dorada.
Para "Popi", este título representa la conquista del único trofeo mayor que le restaba conseguir en una carrera extraordinaria. La pelotari tucumana sumó una nueva estrella a una vitrina imponente que incluye:
- Medalla de Oro en los Juegos Suramericanos 2026.
- Medalla de Oro en los Juegos Jadar 2025.
- Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos 2023 y en el Panamericano de pelota 2023.
- Campeona en los Torneos Argentinos 2023/2026.
- Medalla de Plata en el Campeonato Mundial de Francia 2022.
Tras aquel subcampeonato en Biarritz, la jugadora tuvo su revancha perfecta en suelo argentino para adueñarse del oro.
El plantel campeón del mundo estuvo integrado por un cuarteto de jerarquía conformado, además de Pinto, por María Lis García Calderón, Sabrina Andrade Blasón y Lucía Lumini, quienes conformaron un equipo sólido a lo largo de toda la competencia ecuménica.
El torneo reunió a seis selecciones divididas en dos zonas de tres equipos. En la fase inicial, el representativo nacional se quedó con el primer puesto del Grupo A al superar 2-0 a España en el debut y vencer a Uruguay por idéntico marcador. En semifinales, las argentinas derrotaron a Chile por 15-9, 10-15 y 10-4 para acceder al partido definitorio, donde volvieron a enfrentar a las españolas —que venían de eliminar a Francia—. Tras ceder el primer parcial por un ajustado 13-15, argentina dominó el segundo set con un contundente 15-5 y sentenció el encuentro en el tercero por 10-3 para sellar la victoria.