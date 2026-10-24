Cynthia Pinto tocó el cielo: con la tucumana en el equipo, Argentina se consagró campeón del mundo

El torneo reunió a seis selecciones divididas en dos zonas de tres equipos. En la fase inicial, el representativo nacional se quedó con el primer puesto del Grupo A al superar 2-0 a España en el debut y vencer a Uruguay por idéntico marcador. En semifinales, las argentinas derrotaron a Chile por 15-9, 10-15 y 10-4 para acceder al partido definitorio, donde volvieron a enfrentar a las españolas —que venían de eliminar a Francia—. Tras ceder el primer parcial por un ajustado 13-15, argentina dominó el segundo set con un contundente 15-5 y sentenció el encuentro en el tercero por 10-3 para sellar la victoria.