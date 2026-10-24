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Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Austin este domingo 25 de octubre?

La competencia estadounidense comenzará por la tarde argentina, con una penalización para el piloto de Alpine y una oportunidad histórica para Antonelli.

Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Austin este domingo 25 de octubre?
Foto: Instagram/alpinef1team
Por Redacción Deportes Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto competirá este domingo a las 17 (hora argentina) en el Gran Premio de Austin de Fórmula 1, largando retrasado tras ser penalizado con 10 puestos.
  • El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q2 y sufrió una sanción por cambios en su monoplaza, mientras Kimi Antonelli se quedó con la pole position en Texas.
  • La carrera en EE. UU. podría definir el campeonato mundial si Antonelli logra la victoria y sus perseguidores directos, Russell y Hamilton, no suman puntos clave.
Resumen generado con IA

La clasificación para el Gran Premio de Austin terminó con un podio compuesto por Kimi Antonelli, Max Verstappen e Isack Hadjar. La escudería Alpine logró la quinta línea de la parrilla para Pierre Gasly, pero Franco Colapinto no corrió la misma suerte. El piloto argentino quedó eliminado en la Q2. A su desempeño, se le sumarán los 10 puestos que se le aplicarán de penalización por modificaciones en su monoplaza.

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y Antonelli logró la pole position

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y Antonelli logró la pole position

La carrera se correrá este domingo 25 de octubre y será la segunda de tres que se disputan en territorio estadounidense. La primera fue el Gran Premio de Miami, a principios de mayo, y la última será entre el 19 y 21 de noviembre próximo.

¿A qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Austin?

El Gran Premio tiene prevista la largada para este domingo a las 3 p.m. de Texas. En Argentina, eso será a las 17. La transmisión podrá seguirse por Fox Sports en televisión y por Disney+ Premium y F1 TV Pro vía streaming.

Los usuarios de Cablevisión Flow podrán sintonizar la carrera en los canales 25 (SD) y 106 (HD). Quienes tengan el servicio de DirecTV, podrán hacerlo en los canales 105 (SD) y 1605 (HD). Los usuarios de Telecentro, en cambio, deberán elegir los canales 101 (SD) y 1013 (HD).

GP de Estados Unidos: la gran posibilidad de Kimi Antonelli

Kimi Antonelli logró posicionarse con holgura en el primer lugar del 18° Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En su haber, lleva 14 podios, ocho triunfos y 340 puntos, 102 más que George Russell, que lo sigue en el segundo lugar. Con menos diferencia, Lewis Hamilton los sigue en el tercer puesto.

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y Antonelli logró la pole position

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y Antonelli logró la pole position

Si Antonelli logra este domingo el primer lugar, con un poco de suerte y desempeños menos brillantes de Russell y Hamilton, podría coronarse con los laurels allí mismo. Pero, para que eso suceda, Russell debe quedar en el P9 o posterior y, Hamilton, en P5 o posterior.

Temas Fórmula 1Estados UnidosFranco Colapinto
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