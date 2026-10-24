Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Austin este domingo 25 de octubre?

La clasificación para el Gran Premio de Austin terminó con un podio compuesto por Kimi Antonelli, Max Verstappen e Isack Hadjar. La escudería Alpine logró la quinta línea de la parrilla para Pierre Gasly, pero Franco Colapinto no corrió la misma suerte. El piloto argentino quedó eliminado en la Q2. A su desempeño, se le sumarán los 10 puestos que se le aplicarán de penalización por modificaciones en su monoplaza.