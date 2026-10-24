Fórmula 1: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y Antonelli logró la pole position
Así quedaron los pilotos en la clasificación al Gran Premio de Estados Unidos
1°. Antonelli
2°. Verstappen
3°. Hadjar
4°. Leclerc
5°. Hamilton
6°. Russell
7°- Piastri
8°. Norris
9°. Gasly
10°. Hulkenberg
Kimi Antonelli se acerca a la copa
El italiano logró la pole position en la Q3. Verstappen quedó segundo; Hadjar, tercero; Leclerc, cuarto y Hamilton, quinto.
El líder del campeonato se hizo ver
Kimi Antonelli logró el mejor tiempo de la Q3 en la primera mitad de esta instancia.
Inició la Q3
Los Mercedes Benz salieron primeros para marcar tiempo.
Franco Colapinto no pasó a la Q3 para el GP de Estados Unidos
Quedaron eliminados en la segunda instancia Gasly, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Colapinto y Alonso.
Bortoleto despistó
Gabriel Bortoleto quedó fuera de la pista en dos curvas y todavía no tiene tiempos.
Verstappen pelea el primer lugar
A seis minutos del inicio de la Q2, Verstappen superó a Leclerc y Hamilton en tiempos con 1.34.471 minutos.
Inició la Q2
Lando Norris logró el mejor tiempo con 1.35.029 en la Q1.
Fin de la Q1
Franco Colapinto se acercó a décimas de la punta y pasó a la Q2.
Quedaron eliminados en primera instancia Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Pérez y Bottas.
Último minuto de la Q1
A un minuto del fin de la primera instancia de la clasificación, el piloto de Alpine tiene posibilidades de obtener uno de los últimos puestos de la parrilla.
Charles Leclerc suma chances en la clasificación
Con 1.35.200 minutos, Leclerc terminó su primera vuelta. El piloto de Mónaco terminó primero en las prácticas 1 y 2 y Lewis Hamilton en la 3.
Clasificación para el GP de Austin: ¡Largaron!
Las escuderías ya empezaron a salir de pits para hacer sus primeras vueltas en la Q1.