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Fórmula 1: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y Antonelli logró la pole position

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y Antonelli logró la pole position
Foto: Instagram/alpinef1team

Kimi Antonelli se lució en la última instancia de la clasificación y destronó a los que se perfilaban como favoritos para salir de la primera línea de la parrilla. El Gran Premio de Austin se correrá este domingo 25 a partir de las 17, hora argentina.

Por Redacción Deportes Hace 45 Min

Así quedaron los pilotos en la clasificación al Gran Premio de Estados Unidos

1°. Antonelli

2°. Verstappen

3°. Hadjar

4°. Leclerc

5°. Hamilton

6°. Russell

7°- Piastri

8°. Norris

9°. Gasly

10°. Hulkenberg

Kimi Antonelli se acerca a la copa

El italiano logró la pole position en la Q3. Verstappen quedó segundo; Hadjar, tercero; Leclerc, cuarto y Hamilton, quinto.

Foto: Instagram/kimi.antonelli Foto: Instagram/kimi.antonelli

El líder del campeonato se hizo ver

Kimi Antonelli logró el mejor tiempo de la Q3 en la primera mitad de esta instancia.

Inició la Q3

Los Mercedes Benz salieron primeros para marcar tiempo.

Franco Colapinto no pasó a la Q3 para el GP de Estados Unidos

Quedaron eliminados en la segunda instancia Gasly, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Colapinto y Alonso.

Bortoleto despistó

Gabriel Bortoleto quedó fuera de la pista en dos curvas y todavía no tiene tiempos.

Foto: Instagram/gabrielbortoleto_ Foto: Instagram/gabrielbortoleto_

Verstappen pelea el primer lugar

A seis minutos del inicio de la Q2, Verstappen superó a Leclerc y Hamilton en tiempos con 1.34.471 minutos.

Inició la Q2

Lando Norris logró el mejor tiempo con 1.35.029 en la Q1.

Fin de la Q1

Franco Colapinto se acercó a décimas de la punta y pasó a la Q2.

Quedaron eliminados en primera instancia Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Pérez y Bottas.

Foto: Instagram/alpinef1team Foto: Instagram/alpinef1team

Último minuto de la Q1

A un minuto del fin de la primera instancia de la clasificación, el piloto de Alpine tiene posibilidades de obtener uno de los últimos puestos de la parrilla.

Charles Leclerc suma chances en la clasificación

Con 1.35.200 minutos, Leclerc terminó su primera vuelta. El piloto de Mónaco terminó primero en las prácticas 1 y 2 y Lewis Hamilton en la 3.

Clasificación para el GP de Austin: ¡Largaron!

Las escuderías ya empezaron a salir de pits para hacer sus primeras vueltas en la Q1.
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