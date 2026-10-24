La hora del disimulo: Milei guarda la motosierra para comenzar a ganar votos y calmar al mercado

Los hechos de los últimos días no hicieron más que confirmar que el piso de la intransigencia empezó a ceder. La semana dejó como saldo una derrota de alto impacto político y fiscal en Diputados, donde el Gobierno tuvo que ceder ante la presión combinada de la Iglesia y la oposición para sostener la Ley de Discapacidad. Aceptar un costo que hasta hace poco la Casa Rosada calificaba de innegociable demostró que la amenaza del veto ya no opera como un cheque en blanco. A esta concesión se sumó la restitución de los límites a la Ley de Tierras —un acatamiento a la Corte Suprema que retrotrae normativas del kirchnerismo— dejando en evidencia que cuando la gobernabilidad apremia, los dogmas deben dar un paso al costado.