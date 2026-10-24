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Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso

El reconocido chef y jurado de MasterChef compartió un truco que aprendió de su mamá para transformar una guarnición clásica. El secreto consiste en sumar un ingrediente inesperado al final de la preparación.

Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso
Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En el canal Olga, Damián Betular reveló que añade polvo de hornear al puré de papas para lograr una textura liviana y esponjosa, compartiendo un secreto familiar.
  • La técnica, heredada de su madre, consiste en sumar el ingrediente al final de la preparación caliente y evitar procesadoras para no liberar exceso de almidón.
  • El truco ofrece una alternativa accesible y casera para perfeccionar una guarnición clásica argentina, acercando técnicas de alta cocina a los hogares.
Resumen generado con IA

El puré de papas es una de las guarniciones más elegidas en los hogares argentinos, pero conseguir que quede suave, cremoso y sin grumos tiene sus trucos. Damián Betular, el reconocido pastelero y jurado de MasterChef, reveló una técnica familiar que aprendió de su mamá y que puede cambiar la textura de esta preparación.

El secreto no está en utilizar productos costosos ni en recurrir a técnicas complicadas. Según contó el cocinero durante una entrevista en el canal de streaming Olga, el ingrediente que marca la diferencia es una cucharadita de polvo de hornear, que se incorpora cuando el puré ya está preparado.

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La recomendación, difundida por El Cronista, apunta a conseguir una consistencia más liviana y aireada. Betular resumió el resultado con una expresión particular: "Es como una nube de papa".

El ingrediente secreto para lograr un puré de papas perfecto

La receta tradicional suele llevar papas, leche, manteca, sal y, según las preferencias de cada persona, pimienta o nuez moscada. Sin embargo, el consejo de Betular incorpora un elemento poco habitual en esta preparación: el polvo de hornear.

El momento de agregarlo es importante. La propuesta consiste en incorporarlo al final, cuando las papas ya están pisadas y mezcladas con la leche y la manteca, mientras la preparación todavía está caliente.

El objetivo es conseguir un puré con una textura más esponjosa, sin necesidad de modificar demasiado la receta original. Se trata de un recurso sencillo que puede probarse en casa para darle un toque diferente a una guarnición cotidiana.

Cómo hacer el puré de papas de Damián Betular: ingredientes y preparación

Para poner en práctica el truco del chef, se puede partir de una receta clásica y sumar el ingrediente que recomendó.

Ingredientes

1 kilo de papas.

Entre 50 y 60 gramos de manteca.

Entre 150 y 200 mililitros de leche.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Sal a gusto.

Pimienta negra, opcional.

Una pizca de nuez moscada, opcional.

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Paso a paso

1. Cocinar las papas. Pelarlas, cortarlas en trozos de tamaño similar y hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas.

2. Preparar la leche con manteca. Calentar ambos ingredientes en una olla pequeña, a fuego bajo, hasta que la manteca se derrita. Evitar que la mezcla hierva.

3. Pisar las papas. Escurrirlas bien y utilizar un pisapapas mientras todavía están calientes, hasta deshacer los trozos.

4. Incorporar los líquidos. Agregar de a poco la leche con manteca y mezclar hasta conseguir la consistencia deseada.

5. Condimentar. Añadir sal, pimienta y nuez moscada, si se desea.

6. Sumar el ingrediente secreto. Incorporar una cucharadita de polvo de hornear al puré caliente y mezclar suavemente.

7. Servir. Llevar a la mesa inmediatamente para disfrutar de la preparación recién hecha.

El error que puede arruinar la textura del puré de papas

Además del ingrediente que aprendió de su mamá, hay otro detalle importante para conseguir un buen resultado: evitar trabajar demasiado las papas.

Uno de los errores habituales es utilizar una procesadora o un mixer para eliminar todos los grumos. Aunque puede parecer una solución práctica, triturar las papas en exceso libera más almidón y puede provocar que el puré quede pegajoso o elástico.

Por eso, lo recomendable es utilizar un pisapapas o un tenedor y agregar la leche de manera gradual. Así es más fácil controlar la consistencia y conseguir una preparación suave.

Otra alternativa para ahorrar tiempo es cocinar las papas en el microondas, siempre que se controle la cocción para que queden tiernas y puedan pisarse sin dificultad.

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