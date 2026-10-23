La batalla por el rating: quiénes serán los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff para este sábado

Quiénes estarán en PH, Podemos Hablar

En Telefe, Andy Kusnetzoff recibirá a Elina Costantini, Karina Mazzocco, Coco Sily, Sol Pérez y Mernuel. La combinación de perfiles marcará el tono ecléctico del programa, que comenzará media hora después que el ciclo de El Trece. Costantini llegará en medio de una exposición pública vinculada a un conflicto familiar.