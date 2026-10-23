La batalla por el rating: quiénes serán los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff para este sábado

Juana Viale y Andy Kusnetzoff volverán a enfrentarse este sábado para conquistar a la audiencia. A la espera de la recuperación de Mirtha Legrand, su nieta volverá a ponerse al frente de la tradicional mesa de los sábados.
Del otro lado, Kusnetzoff recibirá a un grupo de invitados con trayectorias diversas, en una emisión que buscará reunir historias personales, televisión y entretenimiento.
Los invitados de Juana Viale en La noche de Mirtha
El programa de El Trece contará con la participación de Eleonora Wexler, Marcelo Polino, Agustín Sullivan y Matías Bagnato.
Quiénes estarán en PH, Podemos Hablar
En Telefe, Andy Kusnetzoff recibirá a Elina Costantini, Karina Mazzocco, Coco Sily, Sol Pérez y Mernuel. La combinación de perfiles marcará el tono ecléctico del programa, que comenzará media hora después que el ciclo de El Trece. Costantini llegará en medio de una exposición pública vinculada a un conflicto familiar.