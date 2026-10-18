Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su alta médica: los detalles que contó Juana Viale

Además, Viale recordó con simpatía la actitud de su abuela inmediatamente después de dejar el Sanatorio Mater Dei. Según relató, Mirtha salió del establecimiento acompañada por su otro nieto, Nacho Viale, quien la llevó a dar una vuelta en auto. En ese momento, la figura televisiva cuestionó la brevedad del trayecto preguntando "'¿tan cortita la vuelta?'" e incluso manifestó entre risas sus ganas de viajar hasta Mar del Plata. "Estoy feliz de que estés en tu casa rompiendo las que como se debe, abuelita. Muy bien. Te quiero", agregó la actriz para celebrar su mejoría.