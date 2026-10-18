Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su alta médica: los detalles que contó Juana Viale
A más de una semana de recibir el alta médica por un cuadro respiratorio, la conductora evoluciona favorablemente en su casa. Su nieta, Juana Viale, compartió novedades al aire sobre su estado de ánimo y su recuperación.
Resumen para apurados
- Mirtha Legrand se recupera favorablemente en su casa de Buenos Aires tras recibir el alta médica el 6 de octubre luego de 18 días internada por una afección pulmonar.
- La conductora estuvo en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. Su nieta, Juana Viale, confirmó en su programa televisivo la mejoría en el estado de ánimo de la diva.
- Aún no hay fecha confirmada para el regreso de Legrand a la televisión, por lo que Juana Viale continuará al frente de la conducción del emblemático ciclo de los sábados.
La diva de la televisión argentina, "la Chiqui" Legrand, continúa su proceso de recuperación en su domicilio tras haber recibido el alta médica el pasado martes 6 de octubre.
A más de una semana de abandonar el sanatorio donde permaneció tres semanas internada por un problema respiratorio, su nieta Juana Viale aportó nuevos detalles sobre la salud de Mirtha Legrand durante la última emisión de La Noche de Mirtha, transmitida por eltrece.
La actualización del cuadro clínico de la icónica presentadora se dio de manera espontánea durante la mesa televisiva del sábado, cuando el periodista Marcelo Bonelli consultó a la conductora interina cómo se encontraba su abuela tras dejar la clínica. La respuesta de la actriz llevó tranquilidad a los seguidores y a la audiencia del ciclo.
La revelación de Juana Viale sobre la recuperación de su abuela
Ante la inquietud de sus invitados, Juana Viale detalló la favorable evolución de la diva con una cálida definición sobre su fortaleza. "Está cada día mejor, está cada día más ella, con ese temperamento hermoso que tiene. Nos está mirando", expresó la nieta de la conductora, confirmando que la presentadora seguía el programa desde su casa.
Además, Viale recordó con simpatía la actitud de su abuela inmediatamente después de dejar el Sanatorio Mater Dei. Según relató, Mirtha salió del establecimiento acompañada por su otro nieto, Nacho Viale, quien la llevó a dar una vuelta en auto. En ese momento, la figura televisiva cuestionó la brevedad del trayecto preguntando "'¿tan cortita la vuelta?'" e incluso manifestó entre risas sus ganas de viajar hasta Mar del Plata. "Estoy feliz de que estés en tu casa rompiendo las que como se debe, abuelita. Muy bien. Te quiero", agregó la actriz para celebrar su mejoría.
Causa de la internación: 18 días en el Sanatorio Mater Dei
El proceso que derivó en la internación de Mirtha "la Chiqui" Legrand comenzó el viernes 18 de septiembre, cuando ingresó al Sanatorio Mater Dei de Palermo tras manifestar un malestar que encendió las alarmas médicas. La conductora permaneció allí hospitalizada durante 18 días corridos bajo constante seguimiento profesional.
De acuerdo con la información difundida durante la internación, la estrella de la televisión atravesó un cuadro de neumopatía. En la práctica médica, la denominación neumopatía se utiliza para describir de manera general a distintas enfermedades que afectan a los pulmones, tales como el asma, la EPOC, la fibrosis o la neumonía, sin precisar un diagnóstico específico. Previamente, durante el mismo mes de septiembre, la diva ya había sido hospitalizada por un cuadro de bronquitis.
A lo largo de su estadía en el centro médico, la célebre presentadora completó un esquema asistencial que incluyó seguimiento clínico, nutricional y rehabilitación kinesiológica.
Finalmente, al constatar una evolución favorable en su estado de salud, los profesionales médicos le otorgaron el alta el martes 6 de octubre para continuar la recuperación en su hogar.
Qué pasará con los programas de televisión del la diva
Pese a la evolución positiva en la salud de Mirtha Legrand y sus ganas de retomar la rutina habitual, por el momento no se fijó una fecha concreta para su regreso a la televisión. El reinicio de sus compromisos laborales continuará supeditado a las indicaciones de los profesionales que siguen su evolución clínica.
Mientras la abuela completa su proceso de rehabilitación en su domicilio, Juana Viale seguirá al frente de la conducción de La Noche de Mirtha. La continuidad de la actriz garantiza el desarrollo habitual del emblemático ciclo de los sábados mientras la diva completa su descanso.