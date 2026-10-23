Montaldo adelantó cuándo terminan las clases en Tucumán y cómo será la jornada escolar el año que viene
Resumen para apurados
- La ministra de Educación Susana Montaldo anunció que las clases en Tucumán finalizarán el 17 o 18 de diciembre para concluir el ciclo lectivo escolar antes de Navidad.
- Pese a demoras puntuales por inundaciones, se cumplió el calendario. Además, los alumnos de tercer grado rendirán una evaluación nacional de lectoescritura en noviembre.
- El gobierno tucumano ampliará la jornada en primarias a cinco, siete u ocho horas diarias, buscando mejorar la formación de los alumnos y contener a familias trabajadoras.
El cierre del ciclo lectivo 2026 ya tiene fecha estimada en Tucumán y el Ministerio de Educación comienza a delinear los cambios para el próximo año. La ministra Susana Montaldo confirmó que las clases terminarían el 17 o el 18 de diciembre, antes de las fiestas, y anticipó que en 2027 se ampliará la jornada escolar en las escuelas primarias de la provincia.
“Nosotros tenemos fecha de fin de clase, creo que es el 17, 18, el último día previo ya a la fiesta de la Navidad”, señaló la funcionaria durante una entrevista con LG Play.
En relación con el próximo ciclo lectivo, Montaldo adelantó que todas las escuelas primarias de Tucumán tendrán más de las cuatro horas de clase habituales. Según explicó, las jornadas serán de cinco, siete u ocho horas, de acuerdo con cada establecimiento.
“Estamos apostando a que el chico esté en la escuela”, afirmó la ministra, quien también destacó la importancia de garantizar el comedor escolar en algunos sectores.
La funcionaria explicó que una mayor permanencia en las instituciones puede brindar tranquilidad a las familias, especialmente cuando los padres trabajan hasta tarde y necesitan saber que sus hijos están cuidados. Además, sostuvo que el objetivo es desarrollar proyectos educativos que permitan a los estudiantes egresar mejor preparados para afrontar la vida adulta.
Evaluarán la lectoescritura en noviembre
Antes de finalizar el año, el Ministerio de Educación también tendrá una instancia de evaluación nacional para los alumnos de tercer grado, prevista para noviembre y centrada en la lectura y la escritura inicial.
Montaldo indicó que la gestión trabajó desde sus comienzos en las estrategias de enseñanza de la lectoescritura y consideró que los resultados fueron positivos, aunque aclaró que esperan conocer los datos de la evaluación.
A mediados de noviembre, además, comenzarán las evaluaciones trimestrales.
La ministra consideró que fue un buen año en cuanto al cumplimiento de los días de clase. Precisó que las principales dificultades se registraron en las zonas afectadas por las inundaciones de comienzos de año, cuando algunos caminos quedaron intransitables. En el resto de la provincia, aseguró, se cumplió con la cantidad de jornadas previstas.