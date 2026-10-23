Montaldo adelantó cuándo terminan las clases en Tucumán y cómo será la jornada escolar el año que viene

El cierre del ciclo lectivo 2026 ya tiene fecha estimada en Tucumán y el Ministerio de Educación comienza a delinear los cambios para el próximo año. La ministra Susana Montaldo confirmó que las clases terminarían el 17 o el 18 de diciembre, antes de las fiestas, y anticipó que en 2027 se ampliará la jornada escolar en las escuelas primarias de la provincia.