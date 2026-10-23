El groove cordobés desembarca en Tucumán: Só presenta "La Miel" en Magic Music Box

Nacida en Córdoba en 2023, la formación construyó una identidad musical distinguida por el groove, el funk y el soul, nutriéndose del jazz, la improvisación y matices de la música electrónica. Su vertiginosa trayectoria incluye conciertos a sala llena en recintos como Club Paraguay y Niceto Club, giras por Argentina y Uruguay, además de su paso por Cosquín Rock y la confirmación de su retorno a dicho festival en 2027.