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El groove cordobés desembarca en Tucumán: Só presenta "La Miel" en Magic Music Box

La agrupación referente del funk y soul argentino llega por primera vez a la provincia para exhibir su segundo álbum de estudio, en el marco de una gira nacional que antecede su regreso al festival Cosquín Rock.

El groove cordobés desembarca en Tucumán: Só presenta La Miel en Magic Music Box
Por Matías Quintana Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La banda cordobesa Só tocará por primera vez en Tucumán el viernes 23 de octubre en Magic Music Box para presentar su segundo disco, 'La Miel', en el marco de su gira.
  • Formado en 2023, el cuarteto de funk y soul grabó este álbum en vivo con nueve músicos en sala, tras agotar salas en Córdoba y Buenos Aires y debutar en Cosquín Rock.
  • El concierto consolida la expansión nacional de la banda emergente, que ya confirmó su regreso al festival Cosquín Rock y busca afianzar su público en el norte argentino.
Resumen generado con IA

En el marco de un año de constante expansión y tras consolidarse como una de las propuestas emergentes más convocantes de la escena nacional, la banda cordobesa Só se presentará por primera vez en Tucumán el próximo viernes 23 de octubre a las 21 en Magic Music Box

El cuarteto integrado por Ernesto Gambarini, Martín Viale, Facundo Sfaello y Lucas Rinke llega a la provincia para la presentación oficial de La Miel, su segundo trabajo discográfico de estudio. La velada contará además con la apertura de la agrupación local de soul La Tumba del Chiquito.

Nacida en Córdoba en 2023, la formación construyó una identidad musical distinguida por el groove, el funk y el soul, nutriéndose del jazz, la improvisación y matices de la música electrónica. Su vertiginosa trayectoria incluye conciertos a sala llena en recintos como Club Paraguay y Niceto Club, giras por Argentina y Uruguay, además de su paso por Cosquín Rock y la confirmación de su retorno a dicho festival en 2027.

La Miel: un proceso colectivo grabado en vivo

Posterior a su álbum debut La Fundación, el nuevo material reúne 13 composiciones originales que transitan entre el funk, el soul, el blues y el jazz. Registrado en Estudio Saba, el disco incluyó la participación especial de Sebastián Llapur en locución y Pato Pedano en saxofón soprano, junto a diversos artistas del universo creativo de la banda.

El proceso de grabación se llevó a cabo con nueve músicos tocando en simultáneo en la misma sala, combinando arreglos minuciosos con tomas capturadas en vivo. Esta metodología buscó resaltar la interacción orgánica, la espontaneidad y las decisiones del instante. Según la perspectiva del grupo, el nombre remite a un elemento noble, dulce y perdurable que no se vence, funcionando como punto de clímax de su desarrollo colectivo.

Un ritual de baile y expresividad humana

La propuesta escénica de Só se caracteriza por enlazar el baile, la teatralidad y la interacción directa con el público, promoviendo una experiencia donde el goce es el eje central. Bajo la premisa de ofrecer "música hecha por humanos y para humanos", el espectáculo en Magic Music Box busca trasladar al escenario tucumano la energía que definió sus anteriores presentaciones, como el show Luna de Miel.

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