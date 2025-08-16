“Sueño en otro idioma”, en la Magic Music Box

A las 22, el escenario del pub Magic Music Box (José Colombres 427) abre sus puertas para recibir a Fortuna -Verónica Leiva- y a La Trampa de Fellini -Ramiro Saravia-, artistas que se van consolidando en la escena del pop tucumano con un show cargado de sensibilidad y arte por lo que “Sueño en otro idioma”, más que un título, es un concepto. “Hace tiempo que queríamos hacer algo en conjunto pero no sabíamos cómo combinar nuestros proyectos solistas y el nombre de la canción de Ramiro vino a solucionar el problema porque condensa los dos mundos”, dice Fortuna para LA GACETA.
“Es una llave de entrada a un paraíso personal, algo así como un pase gratis de por vida a una Disneylandia propia -agrega La Trampa...-. Data de mi adolescencia, cuando me impactaron Los Beatles; fue una excusa para dejar la pobreza mental y estructural de Tucumán, para pasar a un espacio mejor, incluso la última parte la escribí más adulto, con 30 años, y es una plegaria en la que deja asentado que el amor es el motor más importante que tiene el humano y la sociedad para salir adelante. Era una manera o excusa para cerrar los ojos y dejar...”.
Fortuna no canta en castellano. “Es una no-decisión, me salió componer así en mi adolescencia porque tengo mucha influencia musical en inglés de Taylor Swift, Mazzy Star, Los Beatles. Siempre me gustó la sonoridad del inglés y cuando empecé a escuchar esa música, sentí importante descifrar qué decían las letras. Naturalmente empecé a experimentar con escribir pensamientos o historias, jugar a traducirlos, descubrir la forma en la que quería decir algo que sentía, me resultaba muy divertido y desafiante”, detalla.
A la hora de componer, hay guiño al cine, a la poesía y a los acordes sólidos, reconoce Ramiro. “Robo algo que me gusta (una acorde, una melodía, una letra) y lo adapto a mi personalidad, me ayuda a definir mi universo musical. Al robar y no copiar, se vuelve propio. El cine me sirve de inspiración para completar la parte conceptual y visual del proyecto, para decorar mi obra, pero no compongo mirando hacia el cine, aunque Ennio Morricone o Piero Piccioni son inspiración en tanto músicos increíbles”, admite. Y Vero completa: “el cine estuvo primero en mi vida, mucho antes que la música, pero ésta tiene la ventaja de tener un proceso más corto; me resulta inevitable que el cine se filtre en la música, especialmente en la experiencia del vivo, al considerar la puesta en escena, desde el vestuario hasta los interludios con dejar guiños a David Lynch, Godard, Hitchcock... Próximo desafío, un videoclip”.
La Trampa de Fellini ya transitó importantes escenarios con su proyecto anterior, Estúpido Martes Sangriento, y ganó un premio Mercedes Sosa. “Ahora tengo un discurso más individual y personal, en el cual pueden vivir mis obsesiones, sin deber nada a nadie; antes era parte de una banda, y cada idea pasaba por un filtro de cinco personalidades distintas. Los ‘Martes’ era indie alternativo, y La Trampa es rock clásico con atisbos de neo soul. La estética también es diferente. La evolución en natural”, reivindica.
Sorpresa
Fortuna admite que aún está “descubriendo con sorpresa el tener un público y la conexión tan fuerte que se crea desde el escenario cuando reconocen alguna de mis canciones y la cantan conmigo o la escuchan con atención; quedo muy conmovida, me sacan del personaje y me desarmo, más allá de que sea un proyecto que con cada show se va volviendo más serio”.
El universo musical tucumano “es bastante variado, tiene muchas opciones y hay un cambio de formato para convocar a la gente en el cual las redes juegan un papel fundamental, como resultado de la globalización que trajo nuevos estilos y menos prejuicios”, afirma Ramiro y destaca que “empezaron aparecen muchas bandas emergentes de distintos estilos y de manera más profesional”. “Cada vez hay un sonido más pulido y profesional en Tucumán, es muy importante porque eleva la calidad y la posibilidad de expandirse. Falta una difusión más estratégica e intensiva que el boca en boca entre los emergentes; un sello discográfico y que los lugares ofrezcan mejores condiciones para tocar”, puntualiza Vero.
Mientras tanto, se sigue en escena y se proyecta a futuro. “Hay mucha tela para cortar, se viene un EP (algunas ya se van a poder escuchar hoy) y más fechas en vivo”, anticipa Fortuna, y Ramiro añade que “está la idea de filmar nuestro primer videoclip para avanzar y seguir laburando para el arte”.