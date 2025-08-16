“Sueño en otro idioma”, en la Magic Music Box

A la hora de componer, hay guiño al cine, a la poesía y a los acordes sólidos, reconoce Ramiro. “Robo algo que me gusta (una acorde, una melodía, una letra) y lo adapto a mi personalidad, me ayuda a definir mi universo musical. Al robar y no copiar, se vuelve propio. El cine me sirve de inspiración para completar la parte conceptual y visual del proyecto, para decorar mi obra, pero no compongo mirando hacia el cine, aunque Ennio Morricone o Piero Piccioni son inspiración en tanto músicos increíbles”, admite. Y Vero completa: “el cine estuvo primero en mi vida, mucho antes que la música, pero ésta tiene la ventaja de tener un proceso más corto; me resulta inevitable que el cine se filtre en la música, especialmente en la experiencia del vivo, al considerar la puesta en escena, desde el vestuario hasta los interludios con dejar guiños a David Lynch, Godard, Hitchcock... Próximo desafío, un videoclip”.