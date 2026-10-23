El desafío que espera a Colapinto: la subida en el comienzo y las 20 curvas de Austin

Resumen para apurados
- Franco Colapinto competirá del 23 al 25 de octubre en el GP de Austin con Alpine, con el objetivo de recuperarse tras una racha adversa en la F1.
- La gira por Asia dejó al argentino sin puntos debido a fallas mecánicas y eléctricas en su monoplaza, culminando con un abandono en Singapur.
- El receso previo a Texas permitirá a Alpine optimizar el auto y a Colapinto renovar su enfoque para afrontar la recta final de la temporada.
Luego de una gira asiática para el olvido, El argentino Franco Colapinto buscará sumar puntos en el GP de la Fórmula 1 de Estados Unidos, que se disputará desde el viernes 23 al domingo 25 de octubre en Austin, Texas.
Colapinto y su compañero de equipo, Pierre Gasly, no pudieron sumar puntos en Bakú, Malasia y Singapur. En la última de esas carreras, el pilarense no pudo completar la prueba. Colapinto había catalogado su momento reciente como el peor desde que llegó a la F1 y buscará recuperarse en Estados Unidos.
El monoplaza de Alpine también tuvo problemas de comunicación y eléctricos, mientras que los ingenieros de Alpine intentarán alcanzar una mejor versión del auto durante el receso.
El desafío del Circuito de las Américas
El Circuito de las Américas (COTA) está ubicado en Austin, Texas, y forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2012. Su trazado combina curvas rápidas, sectores técnicos, desniveles y una extensa recta, características que ponen a prueba tanto la velocidad como la estabilidad de los monoplazas.
Uno de sus puntos más reconocibles es la subida hacia la primera curva, donde los pilotos deben frenar con precisión para negociar un giro cerrado. Después, el circuito presenta una sucesión de curvas rápidas y cambios de dirección que exigen un buen equilibrio aerodinámico.
La pista tiene una longitud de 5.513 kilómetros y 20 curvas. La carrera está programada a 56 vueltas, para completar una distancia total de 308.405 kilómetros.
El receso le servirá a la escudería francesa para trabajar en el rendimiento del auto y a Colapinto para resetear su cabeza de cara a la recta final de la temporada.