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Colapinto vuelve a la acción en Austin: horarios y dónde ver el GP de Estados Unidos

El argentino busca dar vuelta la página tras el abandono en Singapur. En el Circuito de las Américas finalizó décimo con Williams en 2024 y decimoséptimo con Alpine en 2025.

EN ESTADOS UNIDOS. Colapinto quiere dar vuelta la página luego de un fin de semana para el olvido en Singapur.
EN ESTADOS UNIDOS. Colapinto quiere dar vuelta la página luego de un fin de semana para el olvido en Singapur.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará del 23 al 25 de octubre el GP de Estados Unidos en Austin, buscando recuperarse tras su doble abandono por fallas mecánicas en Singapur.
  • El piloto de Alpine llega tras retirarse del sprint y la carrera previa. En el circuito de Texas cuenta con antecedentes dispares tras correr en 2024 y 2025 con Williams.
  • La fecha en Austin será crucial para que la escudería francesa y el corredor argentino reviertan la mala racha, sumen puntos y recuperen protagonismo en el torneo.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana y su objetivo será recuperar el protagonismo para Alpine en la Fórmula 1. La oportunidad llegará con el Gran Premio de Estados Unidos, donde el argentino ya sumó puntos hace dos años.

El nuevo desafío será en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Para el piloto argentino se trata de un escenario conocido, con antecedentes dispares. Finalizó décimo con Williams en 2024 y decimoséptimo en 2025 con su actual escudería.

El objetivo inmediato del equipo Alpine será revertir la frustración de Singapur, donde sendos problemas mecánicos en su auto lo obligaron a abandonar tanto en la prueba Sprint como en la carrera del domingo. En territorio norteamericano, el bonaerense buscará reencontrarse con un resultado positivo.

El cronograma del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

La actividad en Austin comenzará el viernes 23 y se extenderá hasta la carrera del domingo. Estos son los horarios previstos para cada sesión:

Viernes 23 de octubre

- Entrenamientos libres 1: 14.30 horas.

- Entrenamientos libres 2: 18 horas.

Sábado 24 de octubre

- Entrenamientos libres 3: 14.30 horas.

- Clasificación: 18 horas.

Domingo 25 de octubre

- Carrera principal: 17 horas.

Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos

Los fanáticos podrán seguir la actividad de la Fórmula 1 durante todo el fin de semana a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Temas Estados Unidos de AméricaFórmula 1TexasSingapurAustinFranco ColapintoWilliams RacingAlpine
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