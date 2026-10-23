Seguro contra granizo: cómo saber si tu auto y tu casa están protegidos

El posible fortalecimiento del fenómeno climático El Niño mantiene la atención sobre los cambios en las condiciones meteorológicas y los eventos extremos, como las tormentas intensas que pueden estar acompañadas de granizo. Ante este escenario, revisar los seguros del auto y de la vivienda resulta fundamental para saber si están cubiertos los daños que puede provocar una tormenta y evitar gastos inesperados.