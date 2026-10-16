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Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas para una provincia de la Patagonia. Se esperan precipitaciones intensas, posible granizo y condiciones que podrían afectar las actividades cotidianas.

Hasta 50 milímetros de lluvia y posible granizo: la alerta amarilla del SMN para este vier
Hasta 50 milímetros de lluvia y posible granizo: la alerta amarilla del SMN para este vier A24
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Neuquén este viernes 16 de octubre. La advertencia se da en una semana marcada por condiciones meteorológicas inestables y la persistencia de un frente frío, en un contexto atravesado por los efectos de El Niño.

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Según informó el organismo, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar inconvenientes temporales. Los fenómenos tienen capacidad de daño y podrían generar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Alerta amarilla por tormentas en Neuquén: qué zonas pueden verse afectadas

De acuerdo con el parte del SMN, en la zona núcleo de Neuquén se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros.

Las tormentas podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento.

Ante este escenario, las condiciones meteorológicas podrían variar durante la jornada, por lo que será importante seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

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