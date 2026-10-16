Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas para una provincia de la Patagonia. Se esperan precipitaciones intensas, posible granizo y condiciones que podrían afectar las actividades cotidianas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Neuquén este viernes 16 de octubre. La advertencia se da en una semana marcada por condiciones meteorológicas inestables y la persistencia de un frente frío, en un contexto atravesado por los efectos de El Niño.
Según informó el organismo, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar inconvenientes temporales. Los fenómenos tienen capacidad de daño y podrían generar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.
Alerta amarilla por tormentas en Neuquén: qué zonas pueden verse afectadas
De acuerdo con el parte del SMN, en la zona núcleo de Neuquén se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros.
Las tormentas podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento.
Ante este escenario, las condiciones meteorológicas podrían variar durante la jornada, por lo que será importante seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.