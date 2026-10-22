“Lo invisible” del aire: el humo de los ingenios, las quemas y el tránsito

Las respuestas mostraron que el problema no tiene una sola causa. El Estado destacó la caída de las quemas y sus acciones de prevención; desde la investigación agroindustrial señalaron que el clima puede cambiar el panorama de una temporada a otra. La mirada sanitaria, en tanto, puso el foco en las partículas que no se ven y en la necesidad de medir qué respira la población.