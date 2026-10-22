SociedadClima y ecología

“Lo invisible” del aire: el humo de los ingenios, las quemas y el tránsito

En el foro de META, representantes del Estado, la producción y la salud analizaron las distintas fuentes de contaminación y cómo afectan el aire que respira la población.

QUEMA DE CAÑA. Facundo Moreno Majnach, Juan Fernández de Ullivarri y Rodrigo Marañón participaron del panel sobre el impacto del fuego en la salud, el ambiente y el territorio.
QUEMA DE CAÑA. Facundo Moreno Majnach, Juan Fernández de Ullivarri y Rodrigo Marañón participaron del panel sobre el impacto del fuego en la salud, el ambiente y el territorio. / LA GACETA, ANALIA JARAMILLO
Por María José Monteros Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas y funcionarios analizaron en Tucumán el impacto ambiental y sanitario de la quema de caña de azúcar durante el foro "¿Tucumán respira?", convocado por META.
  • Aunque el área quemada bajó del 70% hace una década al 3,3% este año por mayor humedad y prevención, la mecanización sigue siendo de alto costo para los pequeños productores.
  • Médicos advierten sobre el daño pulmonar de partículas invisibles y reclaman más estudios locales, además de alternativas accesibles de cosecha limpia para el sector cañero.
Resumen generado con IA

¿En Tucumán se quema menos caña que antes o este año hubo menos incendios porque llovió más? La pregunta abrió el panel sobre el impacto de las quemas en la salud, el ambiente y el territorio, durante el foro “¿Tucumán respira?”, organizado por META.

Las respuestas mostraron que el problema no tiene una sola causa. El Estado destacó la caída de las quemas y sus acciones de prevención; desde la investigación agroindustrial señalaron que el clima puede cambiar el panorama de una temporada a otra. La mirada sanitaria, en tanto, puso el foco en las partículas que no se ven y en la necesidad de medir qué respira la población.

Menos hectáreas quemadas, pero no todos los años son iguales

Facundo Moreno Majnach, de la Subsecretaría de Medio Ambiente, comparó los registros actuales con los de hace una década. Según explicó, entonces se quemaba entre el 60% y el 70% de la superficie cañera. En 2024, la proporción fue del 14%; en 2025 llegó al 18% y, hasta septiembre de este año, rondaba el 3,3%.

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

El funcionario advirtió que las cifras también dependen del clima. El año pasado, más seco, el fuego se extendió hacia el final de la zafra, con la llegada de vientos calientes. Este año, en cambio, fue más húmedo y el porcentaje registrado hasta septiembre resultó menor. “El clima es muy condicionante del año”, afirmó.

Moreno Majnach describió dos líneas de trabajo del Estado: la prevención y las sanciones. En materia preventiva, mencionó capacitaciones ambientales para docentes, el trabajo con productores y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas para reducir riesgos. También destacó la cosecha de caña sin fuego y las certificaciones de buenas prácticas.

El control, sin embargo, tiene obstáculos. El funcionario explicó que muchas veces cuesta identificar al responsable de una quema en una propiedad rural. Después, la notificación puede demorar por los trámites necesarios para ubicar al titular y determinar quién tenía a cargo el campo.

El desafío de los pequeños cañeros

Juan Fernández de Ullivarri, de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), coincidió en que la quema disminuyó de manera significativa respecto de años anteriores. También advirtió que la sequía y las heladas pueden aumentar el riesgo de incendio: cuando la vegetación está seca, el fuego puede avanzar no solo en los cañaverales, sino también en pastizales y banquinas.

PRODUCCIÓN. El ingeniero agrónomo analizó cómo influyen el clima y las condiciones de cada zafra en la quema de caña. PRODUCCIÓN. El ingeniero agrónomo analizó cómo influyen el clima y las condiciones de cada zafra en la quema de caña. / LA GACETA, ANALIA JARAMILLO

El cambio, dijo, no depende únicamente de que los productores conozcan los efectos de la quema. Para los cañeros más pequeños, pasar a una cosecha mecanizada puede ser difícil de sostener. Una máquina integral corta y procesa la caña, pero requiere combustible y tiene costos que pueden absorber la ganancia de una producción familiar.

Por eso, Ullivarri planteó que una solución no consiste simplemente en entregarles una máquina grande. El tamaño de algunos campos y los costos de operación también cuentan. Durante el panel se mencionó la posibilidad de buscar equipos de menor porte y de mejorar la representación de los pequeños productores para facilitar el acceso a alternativas.

La parte del humo que no se ve

Rodrigo Marañón, médico de la Facultad de Medicina de la UNT, llevó la discusión al impacto sobre la salud. “El problema es lo que no se ve, lo invisible”, dijo sobre las partículas finas que quedan en el aire. Algunas pueden atravesar las defensas de las vías respiratorias y llegar a zonas profundas de los pulmones.

El equipo en el que trabaja estudia la calidad del aire y releva síntomas respiratorios y oculares en 12 escuelas de la zona agroindustrial cercana a la ruta 38. Para comparar los registros, también tomó dos zonas que, según explicó, no reciben el mismo impacto: Tafí del Valle y Ushuyaco.

Marañón contó que durante la zafra observaron aumentos de material particulado y que el viento puede llevar esas partículas a zonas alejadas de los focos de quema. El médico aclaró que todavía hacen falta más estudios locales para precisar los efectos y construir respuestas adecuadas para Tucumán.

La exposición también puso el acento en quiénes pueden ser más vulnerables: niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Así, el panel sumó a las cifras de hectáreas quemadas otras preguntas: cómo se sostiene el cambio para los productores, qué puede hacer el Estado y qué información falta para entender el impacto sobre la población.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánHotel Hilton Garden InnJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 21 de octubre: ¿preparamos el paraguas?

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 21 de octubre: ¿preparamos el paraguas?

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

Lo más popular
Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada
1

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión
2

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años
3

Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años

Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia
4

Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?
5

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

Ranking notas premium
Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
1

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
2

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema
3

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
4

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
5

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Más Noticias
Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años

Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años

Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia

Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia

La búsqueda de Raúl Moyano entra en una etapa crítica: los rescatistas no encuentran rastros en el Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano entra en una etapa crítica: los rescatistas no encuentran rastros en el Ñuñorco

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Luna llena de octubre 2026: cuándo es, a qué hora se verá y qué significa en Tauro

Luna llena de octubre 2026: cuándo es, a qué hora se verá y qué significa en Tauro

Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Comentarios