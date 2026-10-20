¡Fiebre K-Pop! BTS desembarcó en el país y comienza la fiesta en el Estadio Único

Durante su llegada, los artistas mostraron una actitud relajada y vestimentas informales. V caminó escoltado con una camisa a cuadros, anteojos oscuros y auriculares celestes. Jung Kook lució una campera gris con capucha y llevó una cámara fotográfica con la que registró su arribo. J-Hope fue visto con un gorro de lana oscuro y campera marrón, mientras que Suga vistió una gorra y un buzo negro. Jimin se desplazó con una campera beige y gorra de cuero, Jin fue fotografiado a través de la ventanilla con una camisa Gucci, y RM no pudo ser retratado por los fotógrafos.