¡Fiebre K-Pop! BTS desembarcó en el país y comienza la fiesta en el Estadio Único
La banda de siete integrantes surcoreanos desembarcó en un vuelo privado después de tocar en Chile, para iniciar la escala local del BTS World Tour "ARIRANG". El grupo ofrecerá tres recitales en el Estadio Único Diego Armando Maradona ante una multitud de fanáticos.
Resumen para apurados
- La banda surcoreana BTS llegó este lunes a la Argentina para brindar tres conciertos agotados en el Estadio Único de La Plata, en el marco de su gira mundial ARIRANG.
- El grupo arribó desde Chile en un vuelo privado con fuerte custodia policial, marcando su regreso a los escenarios tras cumplir con el servicio militar en Corea del Sur.
- El último show será transmitido en cines de todo el mundo y la gira continuará en Brasil, consolidando el impacto global de la banda en su retorno a los estadios.
¡Festejan las Armys de Argentina! BTSllegó al país este lunes por la tarde a bordo de un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los siete integrantes de la agrupación arribaron procedentes de Chile para cumplir con sus tres presentaciones programadas en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en el marco de su gira internacional.
Operativo de seguridad y traslado desde Ezeiza
El ingreso de la banda al país se realizó a través de la terminal destinada a vuelos privados (FBO). Previamente, un día antes, había aterrizado una aeronave idéntica con el equipo técnico y de producción. Tras realizar el trámite de migraciones, los músicos fueron trasladados en un convoy compuesto por siete vans negras con vidrios polarizados. El recorrido fue custodiado por un despliegue de motos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Durante su llegada, los artistas mostraron una actitud relajada y vestimentas informales. V caminó escoltado con una camisa a cuadros, anteojos oscuros y auriculares celestes. Jung Kook lució una campera gris con capucha y llevó una cámara fotográfica con la que registró su arribo. J-Hope fue visto con un gorro de lana oscuro y campera marrón, mientras que Suga vistió una gorra y un buzo negro. Jimin se desplazó con una campera beige y gorra de cuero, Jin fue fotografiado a través de la ventanilla con una camisa Gucci, y RM no pudo ser retratado por los fotógrafos.
Conciertos, entradas agotadas y transmisión en cines
BTS se presentará los días miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre a las 20 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. La primera fecha fue agregada tras la rápida venta de los shows originales. Las localidades para las tres funciones se encuentran completamente agotadas. La apertura de las tres jornadas estará a cargo de la DJ y productora argentina Anita B Queen.
Además de la presencia de público en el estadio, la función del sábado 24 de octubre será transmitida en vivo en salas de cine de diversos países. La iniciativa, organizada por la empresa representante HYBE, forma parte de un evento global denominado Live Viewing, para el cual solo se seleccionaron dos conciertos en Sudamérica.
El contexto del BTS World Tour "ARIRANG"
Las presentaciones en la provincia de Buenos Aires marcan el regreso conjunto de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook a los escenarios tras sus proyectos individuales y la finalización del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La serie de actuaciones forma parte del BTS World Tour "ARIRANG", una gira que abarca más de 80 conciertos en 34 regiones globales.
Tras concluir sus tres noches en territorio argentino, la agrupación continuará con su itinerario internacional hacia la ciudad de San Pablo, Brasil, donde tiene programado un recital para el próximo 30 de octubre.