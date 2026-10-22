"Mi equipo es mi familia": el llanto de Tini en vivo y la contundente frase que excluyó a sus padres
En medio de la gira Futttura y tras el escandaloso show en Miami cancelado a último momento, la cantante pop reconfiguró su círculo íntimo sobre el escenario de Caracas con un contundente mensaje que confirmó el distanciamiento de sus padres y su hermano.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel lloró durante su show en Caracas al afirmar que su equipo, su público y Rodrigo De Paul son su familia, marginando a sus padres tras un quiebre financiero.
- La cantante rompió el vínculo laboral con su padre tras auditar sus cuentas y llegó a Venezuela tras cancelar abruptamente su show en Miami por graves fallas técnicas.
- La declaración consolida su independencia artística y personal, marcando una nueva etapa en su carrera y en la continuidad de la gira internacional Futttura.
Arriba del escenario del Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, Tini Stoessel no pudo contener el llanto ante miles de fanáticos que coreaban su nombre. Con la voz quebrada por la emoción y tras atravesar semanas de alta tensión mediática e institucional, la estrella pop argentina decidió hacer una pausa para desahogarse por completo. Sin embargo, lo que comenzó como un agradecimiento habitual se transformó en una declaración catártica que redefinió públicamente su círculo de hierro. Al grito de su nueva realidad, la artista nombró a las personas que hoy sostienen su vida y dejó un silencio estruendoso sobre la figura de sus padres.
El dardo en vivo y el respaldo a Rodrigo De Paul
"Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo es mi familia. Son mi familia, los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo", proclamó la cantante sobre las tablas ante la multitud en su show en Venezuela. La frase retumbó de inmediato en redes sociales no solo por la calidez hacia su público y hacia su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, sino por la abierta exclusión de su núcleo biológico.
Detrás de ese mensaje de afecto se escondía una severa interna que terminó de romper los lazos afectivos y profesionales de la artista. En la emotiva dedicatoria no hubo espacio ni mención alguna para su padre Alejandro Stoessel, su madre Mariana Muzlera ni su hermano mayor Francisco Stoessel.
El quiebre con su entorno familiar directo se profundizó dos meses atrás, cuando se hizo público que Tini Stoessel renunció a la representación artística de su padre, quien había manejado sus negocios desde los inicios de su carrera en Violetta. Tras sospechas sobre el valor real de su patrimonio, la cantante solicitó una auditoría económica que habría evidenciado que su progenitor era el único beneficiario de sus ganancias. La brecha se volvió insalvable al punto de que ninguno de los tres integrantes de su familia habría sido invitado a su boda con Rodrigo De Paul.
âMi equipo es mi familia, ustedes (pÃºblico) son mi familia y Rodrigo. Son MI FAMILIA gracias los amoâ TINI esta noche #FUTTTURA https://t.co/uPxn3gEOPi— Fan Page | TINI Data (@TINIData) October 22, 2026
El colapso en Miami y la resiliencia de la gira Futttura
Esta descarga emocional en Caracas ocurrió apenas días después del traumático episodio vivido en Estados Unidos durante la gira Futttura. El pasado domingo 18 de octubre, la esperada presentación de Tini Stoessel en el Kaseya Center derivó en una escandalosa cancelación en Miami a minutos de comenzar, dejando desolados a los espectadores que habían colmado el recinto.
La propia artista recurrió a sus redes sociales para denunciar graves irregularidades de montaje y seguridad por parte de la producción del evento. Según detalló, el recinto fue entregado con horas de retraso y con sistemas críticos de sonido, iluminación y comunicación fuera de servicio. "Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico", afirmó rotundamente la cantante. "Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables", sentenció al explicar los motivos de la drástica decisión.
Pese al trago amargo y al impacto anímico que implicó la suspensión en Estados Unidos, Tini encontró en su concierto de Caracas el refugio terapéutico necesario para reordenar su proyecto profesional. "Después de tantas cosas que pasaron, de tantas tormentas a las que tuvieron que sobrevivir, les quiero decir que mi corazón está con ustedes", les dedicó a sus seguidores locales, celebrando la valentía del pueblo venezolano. Así, entre lágrimas y ovaciones, la cantante convirtió la adversidad en un punto de inflexión para su carrera y su vida personal.