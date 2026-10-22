"Mi equipo es mi familia": el llanto de Tini en vivo y la contundente frase que excluyó a sus padres

El quiebre con su entorno familiar directo se profundizó dos meses atrás, cuando se hizo público que Tini Stoessel renunció a la representación artística de su padre, quien había manejado sus negocios desde los inicios de su carrera en Violetta. Tras sospechas sobre el valor real de su patrimonio, la cantante solicitó una auditoría económica que habría evidenciado que su progenitor era el único beneficiario de sus ganancias. La brecha se volvió insalvable al punto de que ninguno de los tres integrantes de su familia habría sido invitado a su boda con Rodrigo De Paul.