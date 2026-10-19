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Suspendieron el show de Tini en Miami: fallas técnicas, llanto de los fans y un fuerte comunicado

La presentación de la gira Futttura en el Kaseya Center fue suspendida a minutos del inicio con miles de espectadores dentro del recinto. La artista argentina emitió un duro mensaje tras denunciar falta de condiciones de seguridad y graves fallas operativas en el lugar.

Cancelaron el show de Tini en Miami
Cancelaron el show de Tini en Miami
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tini Stoessel suspendió este domingo su show en el Kaseya Center de Miami minutos antes de iniciar, debido a fallas técnicas y falta de condiciones de seguridad.
  • La artista denunció retrasos en la entrega del predio e instalaciones incompletas. El hecho se suma a una reciente cancelación de su gira Futttura en Ciudad de México.
  • Sin reprogramación en Miami y con entradas a reembolsar, la cantante continuará su recorrido el 21 de octubre en Caracas antes de sus fechas previstas en España en 2027.
Resumen generado con IA

Un verdadero escándalo rodeó la presentación de Tini Stoessel en Estados Unidos. Su esperado show en Miami en el marco de la gira Futttura fue suspendido este domingo minutos antes del horario programado para su inicio, cuando miles de fanáticos ya se encontraban dentro del estadio Kaseya Center o hacían fila para ingresar al predio. La cancelación desató momentos de desconcierto y llanto entre sus seguidores, en medio de comunicados cruzados entre el recinto, la empresa productora y la propia artista argentina.

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"No fue un simple inconveniente técnico": el descargo de Tini

Horas después de la suspensión en el estadio, Stoessel rompió el silencio durante la madrugada a través de sus historias de Instagram para explicar las razones del colapso organizativo. La cantante afirmó que el recinto fue entregado con varias horas de retraso y con gran parte del montaje totalmente incompleto.

Según detalló la artista, los sistemas esenciales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos al momento previsto para la apertura. Esta situación impidió realizar las pruebas de seguridad indispensables para la puesta en escena, entre ellas las correspondientes a los vuelos escénicos.

"Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron", remarcó. De la misma manera aclaró que tanto ella como sus músicos y bailarines estaban listos para subir al escenario, pero concluyó categórica: "La seguridad y el respeto por el público no son negociables".

Cancelaron el show de Tini en Miami Cancelaron el show de Tini en Miami

Qué dijeron el Kaseya Center y la productora sobre la suspensión

Por su parte, la administración del Kaseya Center emitió una breve aclaración atribuyendo la medida a "circunstancias imprevistas" y confirmó que los reembolsos del dinero de las entradas se gestionarán en los puntos de venta oficiales. El espectáculo no será reprogramado, lo que profundizó el dolor y la amargura de las fanáticas que viajaron especialmente para la ocasión.

En tanto, Ake Music Productions, la firma a cargo de la realización del show en Miami, sostuvo que la cancelación respondió al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción indispensables previamente solicitados. La empresa productora remarcó que la situación fue completamente ajena a Stoessel y a su equipo de trabajo, desligándolos de cualquier responsabilidad.

Los antecedentes de la gira Futttura y los próximos pasos

Esta inesperada suspensión no representa un hecho aislado dentro del tour internacional de la cantante. Días atrás, Tini también había cancelado su presentación programada en la Arena Ciudad de México, tampoco sin revelar mayores precisiones sobre los motivos de esa decisión.


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Pese al trágico episodio vivido en Florida, el cronograma de la gira Futttura prevé continuar este 21 de octubre en Caracas, Venezuela. Posteriormente, tras una pausa programada, la serie de conciertos desembarcará en enero de 2027 en España, con fechas confirmadas en Valencia, Barcelona y Madrid.

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