Suspendieron el show de Tini en Miami: fallas técnicas, llanto de los fans y un fuerte comunicado

Un verdadero escándalo rodeó la presentación de Tini Stoessel en Estados Unidos. Su esperado show en Miami en el marco de la gira Futttura fue suspendido este domingo minutos antes del horario programado para su inicio, cuando miles de fanáticos ya se encontraban dentro del estadio Kaseya Center o hacían fila para ingresar al predio. La cancelación desató momentos de desconcierto y llanto entre sus seguidores, en medio de comunicados cruzados entre el recinto, la empresa productora y la propia artista argentina.