Los posteos de la madre de Tini que generaron polémica en las redes

Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel, generó repercusión en las redes sociales tras compartir una serie de publicaciones por el Día de la Madre. En ninguna de las tres historias que subió a Instagram apareció la cantante, un detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores de la artista, en medio de la crisis familiar que trascendió meses atrás.