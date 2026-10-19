Los posteos de la madre de Tini que generaron polémica en las redes

Resumen para apurados
- Mariana Muzlera desató polémica en Instagram este domingo al omitir a su hija Tini Stoessel en sus posteos por el Día de la Madre, en medio de un distanciamiento familiar.
- El conflicto se originó por la división del patrimonio de la artista. Además, Tini canceló a último momento su show en Miami por fallas técnicas ajenas a su producción.
- El hecho profundiza la tensión en el entorno íntimo de la cantante, mientras sus seguidores aguardan la reprogramación de su gira y señales de reconciliación familiar.
Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel, generó repercusión en las redes sociales tras compartir una serie de publicaciones por el Día de la Madre. En ninguna de las tres historias que subió a Instagram apareció la cantante, un detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores de la artista, en medio de la crisis familiar que trascendió meses atrás.
La primera publicación fue una fotografía de su propia madre, la abuela de Tini, sentada en un restaurante y con una bufanda estampada. “Feliz día, reina”, escribió Muzlera junto a un emoji de corazón.
En la segunda historia se pudo ver a Francisco Stoessel, el hijo mayor de la familia, caminando de espaldas y de la mano de su abuela hacia la entrada de un edificio. La imagen estuvo acompañada por la canción “Dancing Queen”, de ABBA.
Sin embargo, la tercera publicación fue la que más comentarios despertó. En la fotografía, Mariana aparece junto a Francisco y sostiene en brazos a su mascota, un perro de raza pequeña. De fondo suena “Una emoción para siempre”, de Eros Ramazzotti, cuya letra expresa: “Hay amores que te darán una emoción para siempre, momentos que quedarán así grabados en la mente”.
En ninguna de las tres historias se menciona a Tini ni se comparte una imagen junto a ella.
La tensión familiar y las repercusiones en las redes
Las publicaciones se conocieron en un contexto de tensión familiar que se extiende desde hace meses. Según trascendió, el conflicto estaría relacionado con la división del patrimonio de la cantante, una disputa que habría provocado un distanciamiento entre Tini y sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.
La propia artista tampoco publicó contenido por el Día de la Madre. En cambio, compartió material relacionado con su gira Futttura y anunció el lanzamiento de un disco en vivo del espectáculo.
La historia con la canción de Ramazzotti no fue el único gesto de Mariana que generó comentarios. Días atrás, la mujer había publicado una imagen de Francisco mientras entrenaba, acompañada por el mensaje “Te amo, hijo”. Aquella historia también había despertado críticas en las redes sociales por un presunto trato desigual hacia los integrantes de la familia.
Tini Stoessel canceló su show en Miami
En medio de este escenario, Tini Stoessel también debió afrontar un imprevisto profesional. El recital que tenía previsto ofrecer este domingo 18 de octubre por la noche en el Kaseya Center de Miami fue cancelado pocos minutos antes de su comienzo.
La decisión afectó a miles de personas que ya se encontraban dentro del recinto o aguardaban para ingresar. El espectáculo formaba parte de la gira internacional de la artista argentina y la suspensión se comunicó cuando el público estaba en los accesos del estadio.
En un primer momento, la organización informó que la medida respondía a “circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center”, aunque no precisó cuáles habían sido los inconvenientes técnicos o logísticos que obligaron a cancelar la presentación.
“La presentación de TINI de esta noche ha sido cancelada”, indicó el aviso difundido en el lugar. El comunicado tampoco brindó información sobre una posible reprogramación del recital.
La suspensión se produjo cuando la cantante ultimaba los preparativos para subir al escenario. Hasta ese momento, ni Tini ni su equipo habían ofrecido detalles adicionales sobre lo sucedido.
Minutos después de la cancelación, Ake Music, la productora a cargo del espectáculo, difundió un comunicado en sus redes sociales con una explicación más específica. Según la empresa, la decisión se tomó por “el incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados”, que consideró indispensables para concretar el show.
El mensaje, dirigido a las cuentas del Kaseya Center y de la artista, sostuvo que lo ocurrido fue ajeno a Tini y a su equipo. “TINI se encontraba lista para subir al escenario”, afirmó la productora, que aseguró que no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad dentro de los plazos previstos.