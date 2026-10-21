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Boca y Atlético Mineiro, un historial con cuentas pendientes: la última vez, el “Galo” lo eliminó por penales

En la Libertadores 2021, el “Galo” eliminó a Boca por penales tras dos 0-0. Aquella serie quedó marcada por los goles anulados al “Xeneize”.

FESTEJO. Los jugadores de Atlético Mineiro celebran en la definición por penales que eliminó a Boca en los octavos de final de la Libertadores 2021.
FESTEJO. Los jugadores de Atlético Mineiro celebran en la definición por penales que eliminó a Boca en los octavos de final de la Libertadores 2021.
Por Redacción Deportes Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en Barranquilla para definir al nuevo campeón continental.
  • El último cruce fue en la Libertadores 2021, donde Mineiro avanzó por penales con polémica por el VAR. En el historial, Boca lidera con tres victorias sobre ocho partidos.
  • El duelo reedita una final continental tras 30 años y brinda a Boca una revancha deportiva de 2021, profundizando la clásica rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil.
Resumen generado con IA

La última vez que Boca y Atlético Mineiro se cruzaron, el VAR fue protagonista. En los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, la serie terminó con dos empates sin goles y el “Galo” avanzó tras imponerse 3-1 en los penales. A Boca le anularon goles en una eliminatoria que dirigieron Andrés Rojas, en la ida, y Esteban Ostojich, en la revancha.

Cinco años después, ambos volverán a verse las caras, esta vez con un título en juego. El sábado 21 de noviembre definirán la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en lo que será la segunda final entre ambos.

El historial favorece al “Xeneize”. En ocho partidos por torneos internacionales, Boca ganó tres, empató cuatro y perdió uno. Los duelos se repartieron entre la Copa Libertadores, la Copa de Oro y la Copa Mercosur.

La final que ya ganó Boca

El primer cruce llegó en las semifinales de la Libertadores 1978. Boca ganó 2-1 en Belo Horizonte y 3-1 en La Bombonera, en el camino hacia una final que terminaría conquistando.

El antecedente más parecido al de Barranquilla es la Copa de Oro 1993, cuya definición se jugó en julio de 1994. Tras el 0-0 en Brasil, el “Xeneize” se quedó con el título al ganar 1-0 la revancha, con gol de Carlos Mac Allister.

La única victoria del “Galo” llegó en la Copa Mercosur 2000, cuando ganó 2-0 como local; en Buenos Aires, aquel duelo terminó 2-2. Desde entonces, Mineiro no volvió a vencer a Boca, aunque en 2021 le alcanzó con los penales para dejarlo en el camino.

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