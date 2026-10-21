Boca y Atlético Mineiro, un historial con cuentas pendientes: la última vez, el “Galo” lo eliminó por penales

La última vez que Boca y Atlético Mineiro se cruzaron, el VAR fue protagonista. En los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, la serie terminó con dos empates sin goles y el “Galo” avanzó tras imponerse 3-1 en los penales. A Boca le anularon goles en una eliminatoria que dirigieron Andrés Rojas, en la ida, y Esteban Ostojich, en la revancha.