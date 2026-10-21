Un tucumano en el camino de Boca: Atlético Mineiro, con Tomás Cuello, será su rival en la final de la Sudamericana

Resumen para apurados
- Atlético Mineiro clasificó a la final de la Sudamericana tras vencer en el global a City Torque en Montevideo y enfrentará a Boca el 21 de noviembre en Barranquilla.
- Pese a caer 2-0 en la vuelta con el tucumano Tomás Cuello de titular, el Galo hizo valer el 3-0 obtenido en la ida para sellar su pase a una nueva definición continental.
- Si Boca gana la final se consagrará como el máximo campeón histórico del torneo con tres trofeos, mientras que el club brasileño buscará redimirse de sus recientes caídas.
El cabezazo de Gary Kagelmacher, a los 93 minutos, encendió el estadio Centenario y dejó a Montevideo City Torque a un gol de forzar los penales. No hubo tiempo para más: el chileno Cristián Garay terminó el partido a los 95. Atlético Mineiro perdió 2-0, pero el 3-0 de la ida en Belo Horizonte le alcanzó para cerrar la última llave de semifinales y meterse en la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Boca.
El “Galo” se acostumbró a estas instancias. Jugará su tercera final continental en tres temporadas, después de quedarse con las manos vacías en la Copa Libertadores 2024, ante Botafogo, y en la Sudamericana 2025, frente a Lanús.
Tomás Cuello fue titular en el equipo del argentino Eduardo Domínguez. El tucumano, formado en Atlético Tucumán, formó parte de un "11" en el que también estuvieron Reinier, Bernard y Victor Hugo.
Delfim, el sostén
Torque salió a buscar la hazaña desde el arranque. A los 11 minutos, el arquero Gabriel Delfim le tapó un remate a Esteban Obregón y, un minuto después, repitió ante Facundo Silvera. Mineiro tuvo su chance más clara a los 51: tras un centro desde la derecha, el disparo de Reinier se estrelló en el travesaño.
El equipo brasileño administró la ventaja hasta el tramo final, cuando el local encontró premio a su insistencia. A los 88 minutos, Kevin Silva abrió el marcador tras una asistencia de Juan Ignacio Quintana, que había ingresado desde el banco. El 2-0 de Kagelmacher llegó en el descuento y estiró la angustia del “Galo” hasta el último silbatazo.
Boca, a un paso del récord
El “Xeneize” llegó a la definición tras eliminar a Vasco da Gama con un golazo agónico de Leandro Paredes en el Maracaná. Será su tercera final de Sudamericana: en las dos anteriores dio la vuelta olímpica, en 2004 ante Bolívar y en 2005 ante Pumas de México.
Esos dos títulos lo ubican en el pelotón de los máximos ganadores, junto a Independiente, Lanús, Liga de Quito, Athletico Paranaense e Independiente del Valle. Un tercer trofeo lo dejaría solo en lo más alto de la historia del certamen.
Fecha y sede
La final se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, a partido único. La Conmebol todavía debe confirmar el horario.