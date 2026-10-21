Un tucumano en el camino de Boca: Atlético Mineiro, con Tomás Cuello, será su rival en la final de la Sudamericana

El cabezazo de Gary Kagelmacher, a los 93 minutos, encendió el estadio Centenario y dejó a Montevideo City Torque a un gol de forzar los penales. No hubo tiempo para más: el chileno Cristián Garay terminó el partido a los 95. Atlético Mineiro perdió 2-0, pero el 3-0 de la ida en Belo Horizonte le alcanzó para cerrar la última llave de semifinales y meterse en la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Boca.