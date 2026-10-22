La urgencia de prevenir antes de rescatar

El Ñuñorco Grande, con sus más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, es uno de los objetivos clásicos de la media y alta montaña local. Quienes transitan sus filos conocen las dificultades del terreno: desniveles pronunciados, cambios bruscos de temperatura, vientos intensos y el ingreso repentino de nubosidad baja que puede borrar cualquier referencia visual en cuestión de minutos. Pero el riesgo no es exclusivo de esta cumbre. Se repite en los senderos que trepan hacia Tafí del Valle, en las quebradas de El Cadillal, en los accesos a Mala Mala o en las sendas más concurridas de Las Yungas. La belleza del entorno convive con una severidad que no admite improvisaciones.