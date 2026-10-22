Opinión›› EDITORIAL

La urgencia de prevenir antes de rescatar
Por Redacción LA GACETA Hace 4 Hs

La geografía de Tucumán tiene una particularidad que define su paisaje y su identidad. La montaña se eleva al oeste de la capital tucumana y otros cerros y picos se divisan hacia el noreste y hacia los Valles Calchaquíes. Esa cercanía hace que los cerros formen parte de la rutina deportiva de cientos de tucumanos y del itinerario frecuente de quienes visitan la provincia. Sin embargo, cada vez que la naturaleza impone sus reglas y un senderista queda desorientado o atrapado en la altura, como ocurre en estas horas con la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, el territorio expone una deuda estructural que no puede seguir atendiéndose únicamente desde la emergencia.

El Ñuñorco Grande, con sus más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, es uno de los objetivos clásicos de la media y alta montaña local. Quienes transitan sus filos conocen las dificultades del terreno: desniveles pronunciados, cambios bruscos de temperatura, vientos intensos y el ingreso repentino de nubosidad baja que puede borrar cualquier referencia visual en cuestión de minutos. Pero el riesgo no es exclusivo de esta cumbre. Se repite en los senderos que trepan hacia Tafí del Valle, en las quebradas de El Cadillal, en los accesos a Mala Mala o en las sendas más concurridas de Las Yungas. La belleza del entorno convive con una severidad que no admite improvisaciones.

Frente a esta realidad, la respuesta del Estado suele activarse con notable profesionalismo y entrega humana en la fase más crítica: la búsqueda. Policías, rescatistas, bomberos y baqueanos despliegan operativos complejos, con helicópteros, drones y rastrillajes a pie en quebradas de acceso casi imposible. Pero la pregunta que debe interpelar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno es qué se hace antes de que suene la alarma.

En otras provincias argentinas con tradición de montaña como Mendoza, Córdoba, Neuquén o Río Negro, el uso recreativo y deportivo de los cerros está encuadrado en políticas públicas preventivas de largo plazo. En esos distritos existen registros obligatorios y digitalizados de trekking en los accesos principales, donde cada caminante debe consignar su itinerario, hora estimada de regreso, equipo básico y contactos de emergencia. Asimismo, los senderos más transitados cuentan con señalética estandarizada según niveles de dificultad, marcas visuales reflectivas en las piedras para condiciones de escasa visibilidad y postes indicadores de distancia y altitud.

En Tucumán, por el contrario, la infraestructura preventiva sigue siendo fragmentaria y, en muchos casos, inexistente. La mayoría de los accesos a los cerros carecen de puestos de control fijos donde se informe el estado meteorológico del día o se verifique si quien asciende cuenta con la indumentaria y los elementos mínimos necesarios. La señalización depende con frecuencia de iniciativas particulares, marcas precarias de pintura que se desgastan con las lluvias o registros informales en libretas vecinales. En una provincia que busca posicionarse de manera constante como un polo de turismo de naturaleza y de aventura, esa orfandad de infraestructura representa un contrasentido evidente.

Diseñar una política integral de seguridad en montaña no requiere inversiones desmedidas ni implica prohibir el acceso a la naturaleza, que constituye un derecho y una práctica saludable. Supone, en cambio, articular la labor entre áreas de Turismo, Seguridad, Medio Ambiente y los municipios involucrados para establecer tres o cuatro pautas básicas: señalizar con claridad los senderos habilitados, delimitar las rutas no recomendadas, implementar un sistema unificado y ágil de registro previo de ingreso y educar al visitante sobre los límites que impone la geografía.

La desaparición de un deportista en el Ñuñorco conmueve a la comunidad y concentra todas las energías en el rescate. Es el momento de la solidaridad y del esfuerzo operativo. Pero también debe ser el punto de inflexión para que los organismos estatales asuman que la cordillera tucumana no puede gestionarse sola.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Inteligencia artificial y salud mental: estudian si los mensajes pueden revelar señales de riesgo
1

Inteligencia artificial y salud mental: estudian si los mensajes pueden revelar señales de riesgo

Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas
2

Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas

Spotify ya tiene audiolibros en Argentina: cómo funcionan y cuánto cuestan
3

Spotify ya tiene audiolibros en Argentina: cómo funcionan y cuánto cuestan

Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá
4

Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá

In memoriam: adiós a Antonio Grimau, el galán que desafió los límites
5

In memoriam: adiós a Antonio Grimau, el galán que desafió los límites

Ranking notas premium
Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
1

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado
2

La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado

Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema
3

Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema

Condenan a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por un secuestro extorsivo
4

Condenan a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por un secuestro extorsivo

La Corte actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia
5

La Corte actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia

Más Noticias
Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Milei llegó a España entre críticas y ausencias

Milei llegó a España entre críticas y ausencias

El Gobierno nacional negocia apoyos para una sesión clave en Diputados

El Gobierno nacional negocia apoyos para una sesión clave en Diputados

XVII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica en Tucumán: tres días para aprender sobre linajes, escudos e historia

XVII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica en Tucumán: tres días para aprender sobre linajes, escudos e historia

Certamen audiovisual “Un corto para la historia”: hasta mañana se puede votar

Certamen audiovisual “Un corto para la historia”: hasta mañana se puede votar

El Festival de Artes Visuales busca involucrar al público en la política cultural

El Festival de Artes Visuales busca involucrar al público en la política cultural

Comentarios