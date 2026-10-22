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Cartas de lectores: Tucumán, "sin destino"
Por Redacción LA GACETA Hace 4 Hs


Tenía reservado un vuelo a Córdoba, directo desde Tucumán: ida el 08/11/26 y vuelta para el 12/11/26. Acaban de notificarme que ese vuelo, modificado, es ahora así: Tuc-Bs.As. y segundo tramo, Buenos Aires.-Córdoba. Y la vuelta Córdoba-Buenos Aires y segundo tramo Bs. As.-Tuc. Todo porque se modificó el esquema, ya que se eliminó el acostumbrado vuelo directo entre Tucumán y Córdoba (ida y vuelta). ¿Conocían este plan de Aerolíneas  el gobierno de nuestra provincia y la Intendencia de su Capital? Ese aislamiento por eliminación de un servicio muy utilizado, y a plena ocupación (lo solía utilizar varias veces), desvincula a Tucumán de los circuitos turísticos y de relaciones empresariales. Malo para Tucumán. Ojalá los gobiernos provincial y municipal se ocupen de gestionar su recuperación.

Carlos Duguech

c.duguech@gmail.com

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