Cartas de lectores: Tucumán, "sin destino"

Tenía reservado un vuelo a Córdoba, directo desde Tucumán: ida el 08/11/26 y vuelta para el 12/11/26. Acaban de notificarme que ese vuelo, modificado, es ahora así: Tuc-Bs.As. y segundo tramo, Buenos Aires.-Córdoba. Y la vuelta Córdoba-Buenos Aires y segundo tramo Bs. As.-Tuc. Todo porque se modificó el esquema, ya que se eliminó el acostumbrado vuelo directo entre Tucumán y Córdoba (ida y vuelta). ¿Conocían este plan de Aerolíneas el gobierno de nuestra provincia y la Intendencia de su Capital? Ese aislamiento por eliminación de un servicio muy utilizado, y a plena ocupación (lo solía utilizar varias veces), desvincula a Tucumán de los circuitos turísticos y de relaciones empresariales. Malo para Tucumán. Ojalá los gobiernos provincial y municipal se ocupen de gestionar su recuperación.