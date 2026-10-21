Números de Oro: el pozo acumulado llegó a $12.000.000

La expectativa vuelve a crecer entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que cada semana entrega importantes premios en efectivo. Este viernes, los participantes tendrán una nueva oportunidad de ganar un pozo acumulado de $12.000.000, una cifra que despierta el entusiasmo de miles de lectores en toda la provincia.