Números de Oro

Números de Oro: el pozo acumulado llegó a $12.000.000
NÚMEROS DE ORO
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Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

La expectativa vuelve a crecer entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que cada semana entrega importantes premios en efectivo. Este viernes, los participantes tendrán una nueva oportunidad de ganar un pozo acumulado de $12.000.000, una cifra que despierta el entusiasmo de miles de lectores en toda la provincia.

Cada viernes, quienes reciben su tarjeta junto al diario esperan con entusiasmo el sorteo, con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores. A lo largo de los años, Números de Oro se consolidó como una tradición para muchas familias tucumanas, combinando emoción y la posibilidad de acceder a importantes premios.

Además, los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: pueden retirar sus tarjetas selladas de 17:30 a 20:30 en la sede de La Rioja 265 y, si resultan ganadores, duplican automáticamente el monto del premio.

También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $400.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Esta nota es de acceso libre.
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