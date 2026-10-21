Rumbo al Nations Championship: quiénes son los cinco tucumanos que Contepomi convocó a Los Pumas

La convocatoria incluye además a la dupla de medios que fue titular en el estreno del torneo ante Escocia, en Córdoba: Gonzalo García, medio scrum formado en Natación y Gimnasia, y Tomás Albornoz, apertura. Ambos se habían perdido la ventana de agosto por la pretemporada con sus clubes en Europa. El quinto tucumano es Mateo Carreras, wing y uno de los nombres habituales del ciclo.