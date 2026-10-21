Rumbo al Nations Championship: quiénes son los cinco tucumanos que Contepomi convocó a Los Pumas

Resumen para apurados
- Felipe Contepomi citó a 33 jugadores de Los Pumas, incluidos cinco tucumanos, para concentrar en Londres del 26 al 28 de octubre rumbo al cierre del Nations Championship.
- El plantel se reunirá tras siete semanas. La nómina incluye el regreso del pilar Thomas Gallo tras una lesión, a Francisco Moreno, Mateo Carreras y la dupla Albornoz-García.
- La concentración servirá para definir la lista que enfrentará en noviembre a Irlanda, Italia y Francia, antes de disputar el fin de semana de finales del torneo en Twickenham.
Siete semanas después de la última vez que compartieron un vestuario, Los Pumas volverán a reunirse. El punto de encuentro será Londres, donde el seleccionado concentrará del lunes 26 al miércoles 28 de octubre para preparar el cierre del Nations Championship. Felipe Contepomi convocó a 33 jugadores y Tucumán tendrá cinco representantes en la nómina.
El caso más reciente es el de Francisco Moreno. El pilar derecho, formado en Lince y Universitario, debutó con la camiseta albiceleste en la ventana de agosto y poco después dio el salto a Newcastle Red Bulls, de la Premiership inglesa. Su presencia en esta lista confirma que su irrupción no fue circunstancial.
Thomas Gallo también dice presente. El pilar izquierdo regresa tras superar la lesión que lo dejó afuera de los tests de agosto y septiembre, un alivio para la primera línea.
La convocatoria incluye además a la dupla de medios que fue titular en el estreno del torneo ante Escocia, en Córdoba: Gonzalo García, medio scrum formado en Natación y Gimnasia, y Tomás Albornoz, apertura. Ambos se habían perdido la ventana de agosto por la pretemporada con sus clubes en Europa. El quinto tucumano es Mateo Carreras, wing y uno de los nombres habituales del ciclo.
El entrenador remarcó el valor de estos tres días de trabajo. “Este camp es fundamental para nosotros como equipo ya que nos permitirá reencontrarnos tras siete semanas con todo el grupo y seguir construyendo desde donde dejamos. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera al cierre del Nations Championship, el cual será muy exigente con rivales de primer nivel”, explicó el head coach.
Rumbo a Twickenham
El tramo final del certamen comenzará el viernes 6 de noviembre ante Irlanda, desde las 17.10, en el Aviva Stadium de Dublín. El sábado 14, a las 8.40, el rival será Italia en Génova, mientras que el sábado 21, a las 17.10, el equipo visitará a Francia en el Stade de France. Del 27 al 29 de noviembre se disputará el Fin de Semana de Finales en Twickenham.
Los antecedentes marcan desafíos distintos. Ante Irlanda, el historial registra ocho triunfos argentinos, 16 derrotas y un empate; frente a Italia, el balance es favorable, con 18 victorias en 24 partidos. Francia, el rival más enfrentado, suma 40 éxitos en 56 cruces.
La lista definitiva para la gira se conocerá una vez terminada la preparación en la capital inglesa.