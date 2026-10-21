Con el Reducido en juego: qué cambios prepara Orfila en San Martín para el duelo con Quilmes

La remontada contra Midland alimentó la ilusión de San Martín, pero le dejó un problema. El “Santo” perdía 2-0, lo dio vuelta con tres goles en 14 minutos y sigue en carrera por el Reducido, aunque la épica tuvo un costo alto para un equipo que necesita ganar los dos partidos que le quedan. Para visitar a Quilmes, el sábado desde las 16 en el Centenario, Alejandro Orfila no tendrá a tres de los cuatro futbolistas de su línea ofensiva y deberá rearmar el equipo en la semana más exigente del año.