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Encargados de edificios: cuánto cobran en noviembre de 2026 y cuáles son los adicionales

Los montos varían según la función, la categoría del edificio y si el puesto incluye vivienda. También se contemplan adicionales por antigüedad y tareas específicas.

Cuánto cobran los encargados de edificios en noviembre 2026
Cuánto cobran los encargados de edificios en noviembre 2026
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En noviembre, los encargados de edificios en Argentina cobran sus haberes bajo la nueva escala salarial fijada por el SUTERH y las cámaras según la categoría del inmueble.
  • Las remuneraciones varían si el puesto incluye vivienda y contemplan adicionales por tareas como retiro de residuos, limpieza de piletas y antigüedad, además de sumas fijas.
  • La actualización de estas escalas impactará directamente en las expensas que abonan los consorcistas, presionando sobre los costos mensuales de mantenimiento en los edificios.
Resumen generado con IA

Los encargados de edificios y el resto del personal comprendido en el convenio colectivo del sector percibirán en noviembre de 2026 los haberes correspondientes a octubre, de acuerdo con la escala salarial informada por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y el sector empresario.

Los sueldos dependen de la función que desempeña cada trabajador, la categoría del edificio y la modalidad de contratación. Además, existen adicionales remuneratorios y pluses por tareas específicas que pueden modificar el monto final.

Cuánto cobra un encargado de edificio en noviembre de 2026

Los encargados permanentes tienen salarios diferenciados según la categoría del edificio y si cuentan con vivienda.

Encargado permanente con vivienda:

Primera categoría: $1.316.343.

Segunda categoría: $1.261.495.

Tercera categoría: $1.206.648.

Cuarta categoría: $1.096.952.

Encargado permanente sin vivienda:

Primera categoría: $1.504.674.

Segunda categoría: $1.441.979.

Tercera categoría: $1.379.285.

Cuarta categoría: $1.253.895.

Cuánto cobran los ayudantes permanentes y de media jornada

Los ayudantes permanentes perciben los mismos valores informados para los encargados permanentes, según la categoría del edificio y la modalidad de vivienda.

Ayudante permanente con vivienda:

Primera categoría: $1.316.343.

Segunda categoría: $1.261.495.

Tercera categoría: $1.206.648.

Cuarta categoría: $1.096.952.

Ayudante permanente sin vivienda:

Primera categoría: $1.504.674.

Segunda categoría: $1.441.979.

Tercera categoría: $1.379.285.

Cuarta categoría: $1.253.895.

En el caso de los ayudantes de media jornada, los salarios mensuales son:

Primera categoría: $752.337.

Segunda categoría: $720.990.

Tercera categoría: $689.642.

Cuarta categoría: $626.948.

Cuánto cobran los mayordomos en noviembre

La escala también establece salarios específicos para los mayordomos, con diferencias según tengan o no vivienda en el edificio.

Mayordomo con vivienda:

Primera categoría: $1.356.196.

Segunda categoría: $1.299.688.

Tercera categoría: $1.243.180.

Cuarta categoría: $1.130.164.

Mayordomo sin vivienda:

Primera categoría: $1.556.232.

Segunda categoría: $1.491.389.

Tercera categoría: $1.426.546.

Cuarta categoría: $1.296.860.

Por su parte, el salario mensual de los intendentes es de $1.810.032 en todas las categorías.

Sueldos del personal asimilado y de quienes cumplen varias funciones

El personal asimilado y los trabajadores que desempeñan más de una función tienen los siguientes valores mensuales, según la escala informada.

Con vivienda:

Primera categoría: $1.316.343.

Segunda categoría: $1.261.495.

Tercera categoría: $1.206.648.

Cuarta categoría: $1.096.952.

Sin vivienda:

Primera categoría: $1.504.674.

Segunda categoría: $1.441.979.

Tercera categoría: $1.379.285.

Cuarta categoría: $1.253.895.

Cuánto cobra el personal de vigilancia y los encargados no permanentes

La escala salarial de octubre también contempla al personal de vigilancia, los encargados no permanentes y los trabajadores temporarios.

Los valores mensuales son los siguientes:

Encargado de guardacoches con vivienda: $1.148.903.

Encargado de guardacoches sin vivienda: $1.230.245.

Personal de vigilancia nocturna: $1.339.194.

Personal de vigilancia diurna: $1.260.779.

Personal de vigilancia de media jornada: $630.390.

Encargado no permanente con vivienda: $738.455.

Encargado no permanente sin vivienda: $785.781.

Ayudante temporario: $1.239.172.

Ayudante temporario de media jornada: $619.586.

En otras modalidades de contratación, los importes informados son:

Personal jornalizado: $13.746,40 por hora, para quienes trabajan hasta 18 horas mensuales.

Suplentes con horario por día: $60.026,80.

Qué adicionales cobran los encargados de edificios

Además del salario correspondiente a cada función, el convenio contempla adicionales remuneratorios y pluses por tareas específicas. Entre los valores informados figuran:

Adicional remuneratorio mensual: $65.000, con aplicación proporcional según la categoría.

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $2.459,70.

Clasificación de residuos: $42.366.

Valor vivienda: $9.036,40.

Antigüedad según los incisos D, E, H, N y P de los artículos 7 y 8: $12.539 por año.

Antigüedad prevista en el artículo 11: $25.077,90 por año.

Limpieza de cocheras: $33.566,70.

Movimiento de coches, hasta 20 unidades: $49.699,10.

Jardín: $33.566,70.

Limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $56.467,60.

Viáticos: $93.483,60.

La escala también incluye un adicional del 50% por zona desfavorable y un plus del 10% por el título de encargado integral de edificio, de acuerdo con las condiciones previstas para cada concepto.

Cómo calcular el sueldo de un encargado de edificio

Para determinar cuánto cobra un trabajador de edificios en noviembre de 2026, hay que considerar su función, la categoría del edificio y si el puesto contempla vivienda. A ese salario pueden sumarse los adicionales por antigüedad, tareas específicas, viáticos y otros conceptos establecidos en el convenio colectivo.

Los valores detallados corresponden a la escala informada para octubre, que se cobra en noviembre. El monto final dependerá de los adicionales que le correspondan a cada trabajador y de su situación laboral.

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