Encargados de edificios: cuánto cobran en noviembre de 2026 y cuáles son los adicionales

Los encargados de edificios y el resto del personal comprendido en el convenio colectivo del sector percibirán en noviembre de 2026 los haberes correspondientes a octubre, de acuerdo con la escala salarial informada por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y el sector empresario.