Una falla técnica internacional afectó a la página de LAGACETA.COM.AR

Resumen para apurados
- Este miércoles, una falla global en el lenguaje PHP afectó el acceso a la web de La Gaceta y a sitios de todo el mundo debido a vulnerabilidades críticas de seguridad.
- El problema surgió por brechas en PHP usadas por gestores como WordPress, lo que causó cortes masivos e impulsó a varios gobiernos europeos a suspender portales públicos.
- Expertos recomiendan aplicar parches de seguridad de inmediato. Medios y plataformas ya implementan soluciones para restablecer y blindar el servicio ante posibles ataques.
Esta mañana, numerosos lectores de LA GACETA se encontraron con una pantalla que los sorprendió. El mensaje indicaba que nuestra página tenía problemas de conexión con sus servidores ya que ciertas notas y secciones tuvieron problemas de acceso o cortes temporales
¿Qué pasó con el sitio? Una falla técnica de un lenguaje de programación afectó a numerosos sitios del mundo durante la mañana de este miércoles y entre ellos estuvo LAGACETA.COM.AR. El equipo de seguridad de PHP, uno de los lenguajes más populares en internet, tuvo que publicar correcciones para dos vulnerabilidades críticas que afectaron a numerosos servidores desarrollados con su tecnología.
¿Por qué generó trastornos para los usuarios? La firma internacional Cloudflare confirmó ataques en sitios web y otros sufrieron desconexiones que duraron horas. Esta vulnerabilidad fue descubierta por la mañana y pudo haber afectado a páginas como blogs, sitios de noticias, portales de gobierno y páginas comerciales que gestionan sus contenidos con plataformas como WordPress, Joomla!, Drupal, Moodle y Typo3.
La recomendación de los expertos de ciberseguridad fue actualizar cuanto antes los sistemas e instalar los parches oficiales de PHP para prevenir ataques. En Europa, esta situación escaló a decisiones oficiales de administraciones como en Países Bajos, Finlandia, Dinamarca y Francia, quienes retiraron temporalmente webs y servicios públicos de Internet.
Además de nuestra página, según detalla Downdetector.com se registran problemas de conexión en sitios de gran volumen de visitas como Wikipedia, Raiway, Duolingo, Moodle, Atlassian, entre otros.
¿Qué están haciendo los equipos técnicos de LA GACETA? Si bien se trata de razones exógenas a nuestro medio, los equipos técnicos de LA GACETA están trabajando para evitar que ustedes tengan cualquier inconveniente en la lectura de nuestros contenidos. Además, ya se implementaron las acciones de seguridad recomendadas por los expertos internacionales.
Felizmente, estas fallas no interrumpieron la conversación de LA GACETA con sus lectores. Pedimos disculpas a aquellos que sufrieron inconvenientes