Una falla técnica internacional afectó a la página de LAGACETA.COM.AR

¿Qué pasó con el sitio? Una falla técnica de un lenguaje de programación afectó a numerosos sitios del mundo durante la mañana de este miércoles y entre ellos estuvo LAGACETA.COM.AR. El equipo de seguridad de PHP, uno de los lenguajes más populares en internet, tuvo que publicar correcciones para dos vulnerabilidades críticas que afectaron a numerosos servidores desarrollados con su tecnología.