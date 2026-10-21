El candidato a intendente del PRO en Banda del Río Salí criticó la falta de obras y dijo que la ciudad está “detonada”

El PRO comenzó a delinear su estrategia electoral en Tucumán con la presentación de sus candidatos para 2027. En Banda del Río Salí, el elegido para competir por la intendencia es Miguel Diosquez Dupuy, ex concejal de la ciudad, quien lanzó duras críticas contra la gestión municipal y planteó la necesidad de una alternativa política con eje en las obras de infraestructura y los servicios básicos.