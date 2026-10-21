Política

El candidato a intendente del PRO en Banda del Río Salí criticó la falta de obras y dijo que la ciudad está “detonada”

Miguel Diosquez Dupuy cuestionó las promesas incumplidas de la gestión municipal y reclamó inversiones en cloacas, agua potable y servicios básicos para los barrios.

Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miguel Diosquez Dupuy, candidato del PRO a intendente de Banda del Río Salí para 2027, criticó duramente la falta de obras y servicios básicos en el municipio tucumano.
  • El exconcejal denunció promesas incumplidas del oficialismo municipal en cloacas y provisión de agua potable, asegurando que la ciudad se encuentra "detonada" y desordenada.
  • El lanzamiento anticipado de Diosquez Dupuy busca posicionar al PRO como una alternativa de gestión frente a años de hegemonía del oficialismo local de cara a 2027.
Resumen generado con IA

El PRO comenzó a delinear su estrategia electoral en Tucumán con la presentación de sus candidatos para 2027. En Banda del Río Salí, el elegido para competir por la intendencia es Miguel Diosquez Dupuy, ex concejal de la ciudad, quien lanzó duras críticas contra la gestión municipal y planteó la necesidad de una alternativa política con eje en las obras de infraestructura y los servicios básicos.

“Vemos hoy una ciudad que está desordenada, una ciudad que está sucia”, afirmó el dirigente durante una entrevista con LA GACETA. Cuestionó, además, los anuncios realizados por el oficialismo municipal y sostuvo que muchas de las iniciativas prometidas no se concretaron.

Dupuy explicó que su decisión de volver a competir por la intendencia está vinculada con su historia personal y política en la ciudad. “Soy bandeño de nacimiento, resido, vivo, ejerzo mi profesión, tengo toda mi familia en la ciudad y ya venimos hace un tiempo en la arena política militando”, expresó. Además, recordó que fue concejal durante ocho años.

Miguel Diosquez Dupuy cuestionó las promesas incumplidas de la gestión municipal Miguel Diosquez Dupuy cuestionó las promesas incumplidas de la gestión municipal

Críticas a la gestión y reclamos por infraestructura

Uno de los principales ejes de su discurso fue el estado de los servicios públicos y la falta de obras que, según consideró, son prioritarias para los vecinos de Banda del Río Salí.

El candidato del PRO cuestionó que, después de años de gestión del mismo espacio político, persistan problemas vinculados con el acceso al agua potable, las cloacas y las condiciones generales de los barrios. En ese sentido, apuntó contra la continuidad del oficialismo municipal, que primero estuvo encabezado por el actual ministro del Interior y luego por su hijo, según recordó.

“Nos llenaron de anuncios de todo tipo. Te puedo citar uno, que es el de las cloacas. Nos anunciaron que iban a transformar la ciudad y no tan solo no la transformaron, sino que la dejaron detonada, sobre todo en la zona de Lastenia”, sostuvo.

También cuestionó la reiteración de intervenciones en los accesos a la ciudad y consideró que los recursos deberían destinarse a resolver necesidades estructurales. “La ciudad necesita inversiones en los barrios, necesita cloacas. Hay barrios que no tienen agua potable, tan esencial para la vida, y hay barrios que llegan a los meses críticos del verano y se quedan sin agua”, advirtió.

Para Dupuy, el objetivo de una gestión municipal debe ser garantizar condiciones de vida adecuadas y generar un sentido de pertenencia entre los habitantes. “Son cuestiones troncales de infraestructura para que el vecino viva bien y pueda decir: ‘Vivo bien en mi ciudad y no me quiero ir’”, planteó.

En esa línea, insistió en que la planificación de las obras debe estar acompañada por prioridades claras y resultados concretos. “Hay que ser muy cuidadoso en lo que se promete, en lo que se anuncia. Volvemos a lo mismo: anuncios, anuncios, anuncios y cero concreción. La gente ya está cansada de eso”, afirmó.

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