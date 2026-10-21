Mercurio Retrógrado llega a Escorpio: los tres signos que tendrán que revisar sus vínculos

Desde la astrología, este tránsito se relaciona con posibles dificultades en la comunicación, replanteos emocionales y la necesidad de revisar decisiones antes de avanzar. Escorpio, Cáncer y Piscis aparecen como los signos que podrían sentir con mayor intensidad simbólica este período, asociado con la revisión de sentimientos y la transformación de las relaciones personales.