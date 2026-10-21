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Mercurio Retrógrado llega a Escorpio: los tres signos que tendrán que revisar sus vínculos

El fenómeno astrológico comenzará el 24 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2026. Según el horóscopo, será una etapa de revisión emocional, conversaciones pendientes y cambios en las relaciones personales.

Mercurio Retrógrado en Escorpio: tres signos del zodíaco sentirán más su influencia
Mercurio Retrógrado en Escorpio: tres signos del zodíaco sentirán más su influencia La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026, Mercurio Retrógrado en Escorpio obligará a los signos de agua a revisar sus vínculos por efectos del tránsito astrológico.
  • Este fenómeno es el tercer y último ciclo retrógrado del año tras los pasos por Piscis y Cáncer, caracterizado por generar trabas comunicativas e introspección emocional profunda.
  • La etapa plantea una oportunidad para resolver conflictos pendientes, transformar acuerdos afectivos y evitar decisiones apresuradas antes de iniciar nuevos proyectos personales.
Resumen generado con IA

El último Mercurio Retrógrado de 2026 comenzará el 24 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, según el calendario astrológico. Durante este período, que transcurrirá en Escorpio, el horóscopo anticipa una etapa de introspección, revisión de vínculos y conversaciones pendientes, con especial atención para tres signos del zodíaco.

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Desde la astrología, este tránsito se relaciona con posibles dificultades en la comunicación, replanteos emocionales y la necesidad de revisar decisiones antes de avanzar. Escorpio, Cáncer y Piscis aparecen como los signos que podrían sentir con mayor intensidad simbólica este período, asociado con la revisión de sentimientos y la transformación de las relaciones personales.

Cuándo empieza Mercurio Retrógrado en octubre de 2026 y cuánto dura

El último Mercurio Retrógrado del año comenzará el sábado 24 de octubre y finalizará el viernes 13 de noviembre de 2026. La retrogradación se desarrollará íntegramente en Escorpio y será la tercera del calendario anual.

Las fechas de los tres períodos de Mercurio Retrógrado de 2026 son:

  • Del 26 de febrero al 20 de marzo: Mercurio Retrógrado en Piscis.
  • Del 29 de junio al 23 de julio: Mercurio Retrógrado en Cáncer.
  • Del 24 de octubre al 13 de noviembre: Mercurio Retrógrado en Escorpio.

Cuáles son los tres signos del zodíaco más afectados por Mercurio Retrógrado

Según las interpretaciones astrológicas, el paso de Mercurio por Escorpio pondrá el foco en las emociones profundas, los vínculos personales y las situaciones que necesitan una revisión. Aunque el tránsito se asocia simbólicamente con los doce signos, Escorpio, Cáncer y Piscis se destacan por su relación con el elemento agua.

  • Escorpio

La propuesta es observar las propias reacciones, reconocer qué necesita cambiar y evitar tomar decisiones apresuradas en medio de emociones intensas.

  • Cáncer

El período invita a prestar atención a la comunicación y a expresar los sentimientos con claridad para evitar malentendidos.

  • Piscis

También puede ser un momento para evaluar decisiones anteriores y distinguir entre lo que se desea y lo que realmente resulta conveniente.

Qué significa Mercurio Retrógrado en Escorpio

En astrología, Mercurio representa el pensamiento, la comunicación y el procesamiento de la información. Escorpio, por su parte, se vincula con la intensidad emocional, los secretos, la transformación y los procesos de cambio.

Por eso, la combinación se interpreta como una etapa propicia para revisar aquello que suele permanecer oculto, enfrentar conversaciones incómodas y analizar con mayor profundidad las relaciones personales.

Bajo esta perspectiva, el tránsito no necesariamente representa un período negativo. También puede considerarse una oportunidad para resolver asuntos pendientes, revisar acuerdos y comprender mejor determinadas experiencias.

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