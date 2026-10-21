Billie Jean King Cup: Argentina llevará cuatro debutantes a Japón y sueña con el ascenso

Otra de las convocadas es Luciana Moyano, cordobesa de 21 años, que ocupa el puesto 545° en singles y el 292° en dobles. Cuenta con dos títulos individuales y 14 conquistas profesionales en dobles. Además, tiene experiencia representando a Argentina en competencias internacionales, con tres medallas de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y una medalla de plata en dobles mixto en los ODESUR.