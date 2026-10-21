Billie Jean King Cup: Argentina llevará cuatro debutantes a Japón y sueña con el ascenso

Resumen para apurados
- Argentina visitará a Japón el 21 y 22 de noviembre en Tokio por los playoffs de la Billie Jean King Cup con cuatro debutantes convocadas por Paola Suárez para buscar el ascenso.
- Tras ganar la Zona Américas I, las figuras habituales optaron por torneos locales, lo que abrió espacio a jóvenes talentos ante un rival que no contará con Naomi Osaka.
- La serie representa una oportunidad clave para el recambio generacional y permitirá medir el potencial del tenis femenino argentino en la élite internacional.
La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF ya tiene definido el equipo que enfrentará a Japón en los Play-offs de la Billie Jean King Cup. La capitana Paola Suárez, acompañada por Mariano Hood como subcapitán, apostó por una formación completamente renovada: las cuatro jugadoras convocadas disputarán su primera serie en la competencia internacional.
El desafío se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre en el Ariake Colosseum de Tokio, sobre superficie dura y bajo techo. Argentina buscará dar el golpe como visitante y avanzar en su objetivo de regresar a los primeros planos del tenis femenino por equipos.
La convocatoria presenta varias particularidades. El viaje de más de 18.000 kilómetros y la superposición de la serie con la gira sudamericana de torneos WTA 125, que incluye competencias en Curitiba y Buenos Aires, condicionaron la disponibilidad de algunas de las principales raquetas nacionales. Varias jugadoras habituales optaron por disputar esos certámenes para sumar puntos en el ranking mundial.
Ante este escenario, Suárez eligió a Justina González Daniele, Florencia Urrutia, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi, cuatro tenistas que tendrán la oportunidad de comenzar su recorrido en la Billie Jean King Cup.
Quiénes son las cuatro convocadas de Argentina
La principal raqueta del equipo será Justina González Daniele, de 20 años y ubicada en el puesto 433° del ranking WTA. La bonaerense viene de conquistar su primer título profesional en el W35 de Boca Ratón, Estados Unidos, y alcanzar la final del W15 de Luque, Paraguay. Entre sus principales características aparece un revés a una mano que le permite incorporar distintas variantes a su juego.
También estará Florencia Urrutia, santafesina de 25 años y 454° del mundo. Después de su experiencia en el tenis universitario estadounidense, donde representó a Miami, Kentucky y Oklahoma, consolidó su carrera profesional. Durante esta temporada llegó a las finales del W15 de Luján y del W35 de San Pablo.
Otra de las convocadas es Luciana Moyano, cordobesa de 21 años, que ocupa el puesto 545° en singles y el 292° en dobles. Cuenta con dos títulos individuales y 14 conquistas profesionales en dobles. Además, tiene experiencia representando a Argentina en competencias internacionales, con tres medallas de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y una medalla de plata en dobles mixto en los ODESUR.
La lista se completa con Sol Larraya Guidi, de apenas 18 años. La tandilense, ubicada en el puesto 1211° del ranking profesional y 15° del escalafón juvenil, es la más joven de la delegación. Disputó los cuatro torneos de Grand Slam junior y consiguió medallas de oro en singles y dobles en los Juegos Suramericanos Juveniles de Panamá.
Japón, un rival exigente que no tendrá a Naomi Osaka
El seleccionado japonés, conducido por Ai Sugiyama, parte con ventaja por su localía y la experiencia de varias de sus integrantes. Sin embargo, no contará con Naomi Osaka, su principal figura, una ausencia que representa una oportunidad para el equipo argentino.
La nómina local está integrada por Himeno Sakatsume (115° WTA), Mai Hontama (164°), Ena Shibahara (586°), Shuko Aoyama y Eri Hozumi. Japón combinará jugadoras con recorrido en singles y especialistas en dobles, una modalidad que podría resultar determinante en la serie.
El enfrentamiento se disputará al mejor de cinco puntos, distribuidos en cuatro partidos individuales y uno de dobles a lo largo de las dos jornadas.
Argentina consiguió su clasificación a esta instancia después de superar la Zona Américas I, disputada en abril en Ibagué, Colombia, donde compitió frente a seleccionados como Brasil, Colombia y México.
Ahora, con un plantel joven y sin experiencia previa en la Billie Jean King Cup, las dirigidas por Suárez afrontarán una prueba de máxima exigencia. El objetivo será superar las dificultades del calendario, competir ante un rival de jerarquía y mantener viva la ilusión de ascender en la principal competencia mundial de tenis femenino por equipos.