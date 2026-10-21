Montañismo en Tucumán: ¿Hay infraestructura suficiente para garantizar la seguridad?

La búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco reabrió el debate sobre las condiciones para realizar actividades de montaña en la provincia. Los operativos de rescate, las dificultades del terreno y las condiciones climáticas ponen en discusión los recursos disponibles para responder ante una emergencia.
El caso volvió a poner la atención sobre la seguridad en los cerros y la preparación necesaria para afrontar este tipo de situaciones. La accesibilidad a las zonas de montaña, la señalización de los senderos, las comunicaciones y la disponibilidad de equipos especializados son algunos de los aspectos que forman parte de la discusión.
LA GACETA propone a sus lectores participar de una encuesta para conocer su opinión sobre las condiciones de seguridad para la práctica del montañismo en Tucumán.