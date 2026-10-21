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Montañismo en Tucumán: ¿Hay infraestructura suficiente para garantizar la seguridad?

LA GACETA propone a sus lectores participar de una encuesta para conocer su opinión.

ARCHIVO LA GACETA
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Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

La búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco reabrió el debate sobre las condiciones para realizar actividades de montaña en la provincia. Los operativos de rescate, las dificultades del terreno y las condiciones climáticas ponen en discusión los recursos disponibles para responder ante una emergencia.

El caso volvió a poner la atención sobre la seguridad en los cerros y la preparación necesaria para afrontar este tipo de situaciones. La accesibilidad a las zonas de montaña, la señalización de los senderos, las comunicaciones y la disponibilidad de equipos especializados son algunos de los aspectos que forman parte de la discusión.

LA GACETA propone a sus lectores participar de una encuesta para conocer su opinión sobre las condiciones de seguridad para la práctica del montañismo en Tucumán.

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