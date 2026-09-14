Una investigadora del Conicet fue premiada por crear un biomaterial con residuos industriales

Lo que para una industria puede terminar convertido en un residuo de poco valor, para un grupo de microorganismos puede ser alimento y, después, transformarse en un nuevo material. Melina Nisenbaum, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lidera un proyecto que utiliza residuos orgánicos industriales para producir celulosa bacteriana, un biomaterial flexible que busca convertirse en una alternativa a los plásticos sintéticos.