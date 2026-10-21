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Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamérica 2026

El "Xeneize" se hizo fuerte en Brasil y buscará sumar una nueva estrella en su escudo.

EN EL MARACANÁ. Boca enmudecio al Maracaná y se metió en la final de la Copa Sudamericana.
EN EL MARACANÁ. Boca enmudecio al Maracaná y se metió en la final de la Copa Sudamericana.
Por Redacción Deportes Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Boca Juniors clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama este martes en el Maracaná de Río de Janeiro.
  • El Xeneize revirtió la derrota por 1-0 sufrida en la ida en La Bombonera gracias a los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes.
  • Boca disputará el título el 21 de noviembre en Barranquilla ante Atlético Mineiro o Torque, con el objetivo de sumar una nueva estrella internacional.
Resumen generado con IA

Boca Juniors se transformó en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil.

El conjunto argentino dio el golpe en la noche del amrtes y aseguró su lugar en el partido decisivo, donde espera por el ganador de la otra llave: Atlético Mineiro o Montevideo City Torque (el equipo brasileño se impuso por 3-0 en la ida y tiene un pie en la final).

Boca había caído por la mínima en La Bombonera la semana pasada. Sin embargo, en Brasil supo mostrar su caracter y ganó con los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes

El "Xeneize", que ya sabe lo que es levantar este trofeo, buscará sumar una nueva estrella y regresar a tener prestigio a nivel internacional.

Fecha y sede de la gran final

El Consejo de la Conmebol confirmó que la final de la Sudamericana 2026 se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, una ciudad emblemática del deporte colombiano que, por primera vez, será escenario del partido decisivo por La Gran Conquista.

El encuentro se jugará el sábado 21 de noviembre, aunque el horario aún debe ser confirmado por la organización.

La gran definición se podrá disfrutar en vivo a través de ESPN y Disney+ Plan Premium para toda Sudamérica.

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