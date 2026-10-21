Cohen Imach contó cómo 450 estudiantes secundarios tucumanos aprenden a emprender con mentores de primer nivel
A través de Elevate Tucumán, empresarios acompañan a alumnos de cinco localidades en el desarrollo de proyectos, desde la primera idea hasta la producción y la venta. Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre, explicó por qué eligieron trabajar con jóvenes y cómo buscan transformar la mentalidad emprendedora de la provincia.
Resumen para apurados
- En Tucumán, el directivo Jacobo Cohen Imach impulsa Elevate, donde 26 empresarios mentorean a 450 estudiantes secundarios para crear y comercializar proyectos de impacto real.
- Surgido en 2025, el plan se articula con Educación: empresarios asisten a clases de Microemprendedorismo para guiar a los alumnos desde la idea inicial hasta la venta en ferias.
- La iniciativa busca formar a futuros líderes tucumanos a largo plazo, transformando la mentalidad local mediante la innovación, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.
Un shampoo sólido pensado para facilitar los viajes, una aplicación con inteligencia artificial para seguir los resultados deportivos de los colegios y un perfume elaborado con esencia de limón. Los proyectos tienen algo en común: nacieron en aulas de escuelas secundarias tucumanas y forman parte de una experiencia que busca acercar a los jóvenes al mundo del emprendimiento.
La iniciativa se llama Elevate Tucumán y reúne a empresarios que dedican parte de su tiempo a acompañar a estudiantes en el desarrollo de sus ideas. En 2026, el programa amplió su alcance y cuenta con 26 mentores que trabajan con 450 alumnos de 15 cursos en cinco localidades de la provincia.
“Es una fundación donde juntamos a empresarios tucumanos con chicos del último año de la escuela secundaria”, explicó Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre e impulsor del proyecto, durante una entrevista con el periodista Federico van Mameren para Panorama Tucumano, el ciclo de LG Play.
El objetivo va más allá de transmitir conocimientos sobre negocios. La propuesta busca que los estudiantes aprendan a detectar oportunidades, organizarse, producir y comercializar aquello que desarrollaron. La premisa es que el espíritu emprendedor no se limita a quienes fundan grandes compañías, sino que también puede construirse desde la escuela, con experiencias concretas y acompañamiento.
“Si queremos cambiar la mentalidad de una provincia, tenemos que empezar por los chicos de la secundaria”, sostuvo Cohen Imach.
De una idea a un producto que se pueda vender
Elevate Tucumán trabaja en articulación con el Ministerio de Educación en escuelas donde se dicta la materia Microemprendedorismo. Los empresarios participan de encuentros mensuales y acompañan a los alumnos durante las distintas etapas de sus proyectos, a partir de una currícula común.
El recorrido incluye la ideación, la planificación del negocio, la producción y la comercialización. De esta manera, los estudiantes no se quedan únicamente con una propuesta sobre el papel: deben convertirla en algo concreto y ponerla a prueba en el mercado.
“Desde la ideación de un proyecto hasta la concreción de este. Los chicos deben producir lo que pensaron, y después deben venderlo, en ferias de emprendedores”, detalló el ejecutivo.
La experiencia permite que los alumnos se enfrenten a cuestiones que exceden el aula: cómo organizar un equipo, distribuir responsabilidades, resolver dificultades durante la elaboración de un producto y encontrar potenciales compradores. También los pone frente a una instancia fundamental para cualquier emprendimiento: comprobar si aquello que imaginaron puede convertirse en una propuesta útil para otras personas.
Entre los resultados de este año, Cohen Imach destacó tres iniciativas. Un grupo de estudiantes de Arcadia elaboró un shampoo sólido con forma de pelotita, pensado para facilitar su traslado. Alumnos de la Escuela Normal desarrollaron una aplicación con inteligencia artificial para consultar el fixture, los resultados y las transmisiones de la semana deportiva de los colegios. En Tafí Viejo, otros jóvenes crearon un perfume a partir de la esencia de limón.
Para Cohen Imach, emprender consiste precisamente en identificar esas oportunidades y animarse a actuar. “Emprender es detectar una oportunidad y hacer algo al respecto para solucionar un problema”, definió.
De 10 empresarios a una red de 26 mentores
El crecimiento de Elevate Tucumán muestra la expansión de una iniciativa que comenzó con un grupo reducido de empresarios y estudiantes. Durante su primera experiencia, en 2025, participaron 10 mentores y 150 alumnos. Este año, el programa pasó a contar con 26 empresarios y alcanza a 450 estudiantes de 15 cursos distribuidos en cinco localidades tucumanas.
Detrás de esa ampliación hay una apuesta por el acompañamiento y la transmisión de experiencias. Los mentores acercan a las escuelas conocimientos adquiridos en sus propios recorridos profesionales y comparten herramientas que pueden ayudar a los jóvenes a tomar decisiones.
Cohen Imach recordó que, cuando comenzó a convocar a empresarios para participar, algunos le preguntaron qué obtendrían a cambio de dedicar tiempo a los estudiantes. “Lo que ganamos es ayudar a sentar bases para una sociedad distinta, haber ayudado a una generación a pensar de otra forma”, respondió.
El ejecutivo planteó que los resultados de este tipo de iniciativas no siempre se perciben de inmediato. Los estudiantes que hoy participan del programa podrían ocupar, dentro de 15 o 20 años, posiciones de responsabilidad en empresas y organizaciones. La apuesta consiste en que lleguen a esa etapa con una mentalidad abierta a la innovación, la colaboración y la búsqueda de soluciones.
“Tal vez no lo veamos en uno, en cinco, en 10 años; pero estos son chicos que dentro de 15 o 20 años desempeñarán nuestros roles, estarán en nuestras posiciones como empresarios”, señaló.
La propuesta también parte de una convicción: el talento emprendedor no es exclusivo de quienes cuentan con mayores recursos o contactos. Para desarrollarlo, muchas veces hace falta que alguien escuche una idea, formule las preguntas adecuadas y ayude a convertirla en un proyecto posible.
El impacto de aprender con empresarios
Uno de los aspectos centrales de Elevate Tucumán es el contacto directo entre estudiantes y personas que atravesaron procesos de creación, crecimiento y gestión de negocios. Esa relación permite acercar a los jóvenes a decisiones que, en general, conocen de manera teórica o a través de ejemplos ajenos.
El aprendizaje incluye tanto los aciertos como los errores. Cohen Imach consideró que el trabajo en equipo, la comunicación, la resiliencia y la tolerancia a la frustración son fundamentales para sostener cualquier emprendimiento.
“Solo uno no va a conseguir mucho, pero cuando sumás voluntades te elevás”, afirmó durante la entrevista.
El ejecutivo destacó, además, la importancia de confiar en la capacidad de los adolescentes para cuestionar y aprender. En su experiencia, las preguntas de los estudiantes obligan a revisar ideas y ejercitar el pensamiento crítico.
“Ahí afuera hay miles de chicos que todavía tienen un espíritu emprendedor, que tienen una idea. Lo único que hay que hacer es darles un empujoncito para que se animen, y eso me parece increíblemente poderoso y transformador”, expresó.
Una apuesta al futuro de Tucumán
La iniciativa se vincula con una mirada más amplia sobre las oportunidades de desarrollo de la provincia. Cohen Imach destacó el potencial humano y el espíritu emprendedor que encontró al regresar a Tucumán durante la pandemia, después de dos décadas de vivir en Buenos Aires.
A partir de esa experiencia, decidió involucrarse en proyectos que permitieran acompañar a las nuevas generaciones y devolverle a su provincia parte de lo que recibió durante su formación.
“Estoy en una etapa de mi vida donde quiero devolverle a Tucumán algo de lo que me dio”, contó.
Para el vicepresidente de Mercado Libre, cambiar la mentalidad emprendedora implica dejar atrás la idea de que desde el interior todo resulta más difícil y comenzar a reconocer las oportunidades disponibles. La tecnología amplía las posibilidades, pero el desarrollo de los proyectos también requiere iniciativa, formación, vínculos y capacidad para trabajar con otros.
“Queremos un Tucumán emprendedor, queremos ayudar a que esta generación piense distinto, a que vea la posibilidad de emprender, de transformar su realidad, la de su familia, la de su barrio, la de su municipio, la de la provincia, la del país o, por qué no, la del mundo”, concluyó Cohen Imach.