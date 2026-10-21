Cohen Imach contó cómo 450 estudiantes secundarios tucumanos aprenden a emprender con mentores de primer nivel

Entre los resultados de este año, Cohen Imach destacó tres iniciativas. Un grupo de estudiantes de Arcadia elaboró un shampoo sólido con forma de pelotita, pensado para facilitar su traslado. Alumnos de la Escuela Normal desarrollaron una aplicación con inteligencia artificial para consultar el fixture, los resultados y las transmisiones de la semana deportiva de los colegios. En Tafí Viejo, otros jóvenes crearon un perfume a partir de la esencia de limón.