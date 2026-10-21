Ricardo Arriazu: “la Argentina es un país fiscal y patrimonialmente sólido, pero no confiable”

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el mercado, en general, y por el presidente Javier Milei, en particular, advirtió acerca de la incertidumbre financiera a nivel global, en donde puso el foco sobre una venta masiva de bonos públicos en los mercados internacionales, y explicó cuál es el rol de Argentina, siendo un país “fiscal y patrimonialmente sólido, pero no confiable”.