Ricardo Cordero será el candidato a intendente de Bella Vista por La Libertad Avanza

Resumen para apurados
- La Libertad Avanza Tucumán designó a Ricardo Cordero como candidato a intendente de Bella Vista para las elecciones de 2027, con el fin de disputar el municipio local.
- El referente de la juventud libertaria, de 30 años, cuenta con el respaldo de Lisandro Catalán en el marco de la construcción territorial del partido en la provincia.
- La postulación busca consolidar la renovación dirigencial de LLA y posicionar al espacio competitivo en los municipios tucumanos de cara a los comicios de 2027.
La Libertad Avanza Tucumán anunció a Ricardo Cordero como su candidato a intendente de Bella Vista para las elecciones del 9 de mayo de 2027. Con 30 años y referente de la juventud libertaria, Cordero buscará representar al espacio en la disputa por el municipio.
El anuncio contó con el respaldo de Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán y candidato a gobernador, quien le dedicó un mensaje al flamante candidato: “Vamos con todo, Ricky, a pintar Bella Vista de violeta”.
Las palabras de Catalán reflejan el acompañamiento de la conducción provincial del partido a la candidatura de Cordero, en el marco de la construcción territorial que La Libertad Avanza lleva adelante en los distintos municipios de Tucumán.
“Esta vez, es en serio”
Tras la confirmación, Cordero agradeció la confianza del espacio y expresó su compromiso de competir por la intendencia con el objetivo de impulsar cambios en la ciudad.
“Quiero agradecerle a @catalanlisandro y a todo el equipo de La Libertad Avanza por confiar en mí para representarlos como candidato a intendente de Bella Vista. Voy a dejar todo lo que esté a mi alcance para ganar la intendencia y hacer de Bella Vista una ciudad moderna. Esta vez, es en serio”, manifestó.
Una apuesta por la renovación
La candidatura de Cordero se inscribe en la estrategia de La Libertad Avanza Tucumán de consolidar referentes locales y ampliar su presencia territorial de cara a las elecciones de 2027.
Con su postulación en Bella Vista, el espacio apuesta por un dirigente joven, vinculado a la militancia libertaria, para llevar su propuesta al ámbito municipal.
La definición de candidaturas forma parte del armado electoral con el que el partido buscará competir en toda la provincia. En Bella Vista, Cordero tendrá el desafío de presentar sus propuestas para la ciudad y construir una alternativa local bajo el sello de La Libertad Avanza.