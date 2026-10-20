La batalla que San Martín libra lejos de la cancha y que Alejandro Orfila contó en primera persona

Contra Midland, en cambio, lo puso a prueba durante toda la semana. “Tiramos 14 o 15 remates de afuera del área, y Alan lo hizo de muy buena manera. En ese diálogo palpás cómo está un jugador: si lo ves dubitativo, también te ayuda a decidir”, relató. Entonces llegó la última duda. “¿Lo guardo para el segundo tiempo o lo pongo de entrada? Lo pongo de entrada, que me liquide el partido y después lo saco si lo tengo que sacar. Desgraciadamente se volvió a resentir, pero viene con un historial”, explicó.