Francisco Moreno debutó en Newcastle en un fin de semana con presencia tucumana en las copas europeas de rugby
El pilar formado en Lince disputó sus primeros 58 minutos con el conjunto inglés en la Challenge Cup. Thomas Gallo y Gonzalo García también tuvieron participación en el comienzo de las competencias continentales.
Resumen para apurados
- El pilar tucumano Francisco Moreno debutó el sábado en Newcastle durante la caída ante Scarlets en Gales por la Challenge Cup europea de rugby.
- El exjugador de Lince y Tarucas jugó 58 minutos como titular tras semanas de inactividad, en una fecha con acción para otros tucumanos como Gallo y García.
- El estreno marca el inicio formal de Moreno en el rugby europeo y ratifica el protagonismo creciente de los jugadores formados en Tucumán en el plano internacional.
El inicio de las competencias continentales del rugby europeo tuvo presencia tucumana en distintos equipos y dejó como principal novedad el debut de Francisco Moreno en Newcastle Red Bulls. El pilar formado en Lince disputó sus primeros minutos con el conjunto inglés, después de varias semanas sin actividad desde su incorporación. Además, otros jugadores de la provincia participaron en los encuentros correspondientes a la Champions Cup y la Challenge Cup.
Este fin de semana, las ligas domésticas de Europa no tuvieron actividad debido al comienzo de los torneos continentales. En ese contexto, Moreno fue titular en la derrota de Newcastle por 47-14 frente a Scarlets de Gales, en un encuentro correspondiente al grupo B de la Challenge Cup, la segunda competencia más importante del continente a nivel de clubes.
El “Tanque”, que también pasó por Universitario y Tarucas, había llegado al equipo inglés después de disputar los amistosos de Los Pumas frente a Australia. Sin embargo, desde su incorporación todavía no había tenido la oportunidad de jugar. La espera terminó el último sábado, cuando integró la formación inicial y permaneció 58 minutos en cancha.
Aunque el resultado no acompañó a Newcastle, el encuentro representó el primer paso de Moreno en su nueva etapa. En el conjunto inglés también fue titular el cordobés Franco Molina, mientras que Simón Benítez Cruz, otro jugador con pasado en Tarucas, ingresó durante el segundo tiempo.
La participación tucumana continuó en el otro partido del grupo B de la Challenge Cup. Thomas Gallo fue titular en Lyon, que perdió de manera agónica por 40-33 frente a Sharks de Sudáfrica. El pilar disputó 51 minutos antes de dejar el campo de juego.
Por su parte, Gonzalo García también tuvo actividad, aunque en la Champions Cup. El medio scrum formado en Natación y Gimnasia ingresó durante el segundo tiempo del triunfo de Pau sobre Leicester por 41-17. García disputó 16 minutos en la victoria del conjunto francés, que comenzó su participación en el torneo con un resultado contundente. En ese mismo encuentro, Santiago Grondona y Facundo Isa también ingresaron durante la segunda mitad.
Otro de los jugadores vinculados al rugby tucumano que tuvo participación fue Luciano Asevedo. El mendocino, integrante de Tarucas durante las temporadas 2025 y 2026, sumó algunos minutos en la victoria de Toulon como visitante frente a Edinburgo por 27-17. En ese partido no estuvo Tomás Albornoz, quien quedó al margen de la participación del conjunto francés.
La primera jornada continental también dejó otros resultados con equipos que cuentan con jugadores tucumanos, aunque sin minutos para ellos. Domingo Miotti no ingresó en la victoria de Montpellier sobre Bath por 32-14, en la Champions Cup. Tampoco jugó Mateo Carreras en el triunfo de Bayonne frente a Cheetahs de Sudáfrica por 29-27, correspondiente a la Challenge Cup.
Finalmente, Tomás Medina no sumó minutos en Benetton, que cayó 18-9 frente a Castres por la Challenge Cup.