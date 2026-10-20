Francisco Moreno debutó en Newcastle en un fin de semana con presencia tucumana en las copas europeas de rugby

Por su parte, Gonzalo García también tuvo actividad, aunque en la Champions Cup. El medio scrum formado en Natación y Gimnasia ingresó durante el segundo tiempo del triunfo de Pau sobre Leicester por 41-17. García disputó 16 minutos en la victoria del conjunto francés, que comenzó su participación en el torneo con un resultado contundente. En ese mismo encuentro, Santiago Grondona y Facundo Isa también ingresaron durante la segunda mitad.