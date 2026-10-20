Japón lanzó su primera misión mundial a una luna de Marte

El desarrollo de las bases de aterrizaje de la nave espacial fue particularmente difícil, ya que la gravedad en Fobos es extremadamente baja, dijeron científicos de JAXA. No es la primera vez que Japón vuelve con muestras del espacio: en 2020 regresó con 5,4 gramos de roca y arena recolectados en un asteroide a cientos de millones de kilómetros de la Tierra.