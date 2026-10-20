Japón lanzó su primera misión mundial a una luna de Marte

Resumen para apurados
- Japón lanzó ayer desde Tanegashima la sonda MMX hacia Fobos, luna de Marte, para recoger muestras y estudiar el origen del Sistema Solar.
- La nave no tripulada despegó en un cohete H3 de JAXA y prevé posarse en Fobos para recolectar al menos diez gramos de material rocoso.
- El éxito de este viaje de ida y vuelta sentará bases para evaluar a Fobos como estación natural en futuras misiones tripuladas al planeta rojo.
Científicos japoneses lanzaron ayer una nave espacial que aspira a ser la primera en recoger muestras de una de las lunas de Marte, lo que podría ayudar a desvelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra.
El cohete insignia H3 que transporta la sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX) despegó del Centro Espacial de Tanegashima a las 04H41 locales, según la Agencia Espacial de Japón (JAXA). Poco después, informaron que se dirigía hacia la región marciana tras una separación exitosa.
Si tiene éxito, la nave llegará en agosto a Fobos, la mayor luna marciana, para posarse y recolectar al menos diez gramos de materiales. La misión busca ser el primer viaje de ida y vuelta a esta zona con colaboración internacional.
JAXA indicó que la misión también explorará la posibilidad de utilizar a Fobos como una “estación espacial natural” al establecer los requerimientos para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo “esencial para la exploración tripulada de Marte”.
La misión también explorará usar Fobos como “estación espacial natural” para futuras exploraciones humanas y observará la otra luna marciana, Deimos, aunque no aterrizará en ella.
El desarrollo de las bases de aterrizaje de la nave espacial fue particularmente difícil, ya que la gravedad en Fobos es extremadamente baja, dijeron científicos de JAXA. No es la primera vez que Japón vuelve con muestras del espacio: en 2020 regresó con 5,4 gramos de roca y arena recolectados en un asteroide a cientos de millones de kilómetros de la Tierra.