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La NASA confirmó la pérdida de Maven, la sonda de U$S582 millones, clave para los descubrimientos en Marte

La agencia espacial cesó los intentos de contacto tras seis meses de esfuerzo.

La NASA confirmó la péridda de contacto con Maven, la sonda en Marte.
La NASA confirmó la péridda de contacto con Maven, la sonda en Marte. Imagen: NASA
Hace 11 Min

Tras 22 años de que la sonda Maven acercara a la humanidad al conocimiento de Marte, la NASA confirmó la pérdida de contacto con el costoso orbitador que por años permitió, de manera extraordinaria, realizar la investigación más exhaustiva sobre el funcionamiento de la atmósfera marciana y cómo cambió con el paso del tiempo, transformando todo nuestro conocimiento sobre el planeta rojo.

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La NASA dio la despedida oficial a la sonda Maven, acrónimo de las siglas en inglés Misión para la Evolución de la Atmósfera y los Volátiles de Marte, lanzada el 18 de noviembre de 2013 como un proyecto transitorio que terminó por extenderse más de dos décadas. Equipada con un sofisticado conjunto de instrumentos, la nave había sido diseñada para estudiar la atmósfera marciana y aprender más sobre cómo se erosiona, o cómo las partículas del viento solar la dispersan y adelgazan.

La pérdida de señal y los intentos de rescate

La pérdida de la comunicación con Maven ocurrió hace seis meses, cuando la sonda pasó por detrás de Marte mientras funcionaba con normalidad y estudiaba cómo el viento solar afectaba a la atmósfera en el planeta rojo. Pero pasados entre 20 y 30 minutos, se perdió el contacto con la Tierra y desde ese momento la agencia espacial no pudo saber más de ella.

El miércoles pasado, tras los esfuerzos coordinados para reiniciar de forma remota el ordenador de la nave espacial e inducir a la sonda a "llamar a casa", los funcionarios de la agencia anunciaron que el orbitador, valorado en 582 millones de dólares, no pudo ser recuperado y que su misión, extraordinariamente exitosa, había llegado a su fin.

La despedida de la misión

"Nuestra última comunicación exitosa con Maven fue el 6 de diciembre de 2025", declaró Mike Moreau, director del proyecto en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland. "La nave espacial y todos sus subsistemas funcionaban correctamente cuando entró en una ocultación programada, en la que pasó por detrás de Marte".

"No hubo indicios de problemas con la nave espacial la semana anterior a la pérdida de señal, pero cuando emergió tras Marte el 6 de diciembre, la Red del Espacio Profundo no detectó ninguna señal", agregó Moreau. Los comandos a ciegas enviados no pudieron forzar el reinicio del ordenador de vuelo, lo que llevó a determinar el cese de los intentos. "Lamentablemente, todos estos esfuerzos por restablecer la comunicación con Maven resultaron infructuosos, y no se recibió ninguna telemetría ni señal de la nave espacial desde el 6 de diciembre", concluyó Moreau.

Los descubrimientos que dejó Maven

Diseñada originalmente para operar durante solo un año alrededor de Marte, la misión Maven se extendió repetidamente, lo que permitió llevar a cabo el estudio más completo jamás intentado sobre el funcionamiento de la atmósfera marciana. Así, la misión permitió determinar los cambios producidos en la atmósfera de Marte, que en un pasado fue mucho más cálida y húmeda. Maven aportó información crucial sobre cómo las partículas cargadas del viento solar erosionaron la atmósfera marciana a lo largo de miles de millones de años y cómo una presión atmosférica más elevada dio lugar a la existencia de agua en su superficie.

"Uno de nuestros descubrimientos más fascinantes utilizó 11 años de datos de Maven para observar, por primera vez en cualquier planeta, un proceso de escape atmosférico llamado 'pulverización iónica'", completó Shannon Curry, investigadora principal de la Universidad de Colorado en Boulder.

El rol de Maven como puente de comunicación

Además de estudiar la atmósfera del planeta rojo, Maven también ayudó a transmitir señales de los dos rovers operativos de la NASA en Marte, Curiosity y Perseverance, a los controladores de vuelo del Laboratorio de Propulsión a Chorro. Otros tres orbitadores de Marte proporcionan un servicio de retransmisión de comunicaciones similar.

Aunque Maven funcionó mucho más allá de su misión inicial, la NASA está intentando averiguar qué pudo haber fallado para que sirva de lección a otras misiones. En febrero de 2026, la agencia creó un comité de revisión de anomalías para buscar la causa raíz.

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