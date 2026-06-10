La NASA confirmó la pérdida de Maven, la sonda de U$S582 millones, clave para los descubrimientos en Marte

Los descubrimientos que dejó Maven

Diseñada originalmente para operar durante solo un año alrededor de Marte, la misión Maven se extendió repetidamente, lo que permitió llevar a cabo el estudio más completo jamás intentado sobre el funcionamiento de la atmósfera marciana. Así, la misión permitió determinar los cambios producidos en la atmósfera de Marte, que en un pasado fue mucho más cálida y húmeda. Maven aportó información crucial sobre cómo las partículas cargadas del viento solar erosionaron la atmósfera marciana a lo largo de miles de millones de años y cómo una presión atmosférica más elevada dio lugar a la existencia de agua en su superficie.