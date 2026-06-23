Científicos estudian una misteriosa luna perteneciente a Marte: ¿qué descubrieron?

Resumen para apurados
- Científicos analizan hoy la estructura de Fobos, la misteriosa luna de Marte, para revelar su origen y predecir su evolución ante una futura colisión planetaria.
- Estudios del cráter Stickney sugieren un interior poroso que absorbió impactos pasados. Esto se analiza mediante modelos gravitacionales y datos de densidad del satélite.
- La misión japonesa MMX recolectará muestras de Fobos en 2026 y las traerá a la Tierra en 2031, lo que definirá si es un asteroide capturado o escombro de Marte.
Fobos, la pequeña luna de Marte, guarda secretos que la ciencia intenta descifrar mediante nuevas investigaciones geofísicas. Este satélite posee un diámetro de apenas 22,2 kilómetros y completa su órbita en poco más de siete horas y media. Su origen permanece en disputa entre la teoría de la captura de un asteroide y la hipótesis de un gran impacto contra el planeta rojo.
Un trabajo reciente analiza cómo la estructura interna del satélite define su evolución y su pasado remoto. Los investigadores centran su atención en el campo gravitatorio para entender la composición real de este cuerpo celeste. La cercanía extrema a Marte dificulta las mediciones precisas, pero abre una ventana única al estudio de la geofísica planetaria.
El misterio del cráter Stickney: la luna de Marte
El investigador Benjamin Haser sostiene que el impacto que formó el cráter Stickney representa un hito fundamental en la historia de la luna. Esta colisión dejó una marca de nueve kilómetros de diámetro que sugiere la presencia de material densificado bajo la superficie. El estudio propone que esta masa comprimida altera de forma detectable la señal gravitacional del objeto espacial.
Thomas Andert colaboró en la elaboración de modelos que describen un interior posiblemente poroso y con presencia de hielo. Una estructura densa y homogénea podría causar la destrucción total del satélite durante el choque que generó el cráter. La capacidad de absorber energía como una esponja explicaría la supervivencia de Fobos ante eventos tan violentos.
Misiones futuras y destino final a Marte
La misión MMX de la Agencia Espacial Japonesa buscará orbitar el satélite a finales del año 2026. El proyecto cuenta con el apoyo de la NASA para recolectar muestras del suelo mediante sistemas neumáticos y mecánicos. Los científicos esperan recibir este material en la Tierra hacia mediados de 2031 para realizar análisis exhaustivos en laboratorios terrestres.
La trayectoria orbital de Fobos muestra un descenso lento y constante en forma de espiral hacia la superficie de Marte. Este movimiento condena a la luna a un choque inevitable o a su desintegración total en el futuro lejano. Benjamin Haser considera que resolver el enigma de su estructura interna permitirá entender finalmente si el cuerpo nació de escombros o si llegó desde otra región del espacio. La respuesta definitiva requiere integrar datos sobre la gravedad, la densidad y la evolución orbital del pequeño satélite.