La trayectoria orbital de Fobos muestra un descenso lento y constante en forma de espiral hacia la superficie de Marte. Este movimiento condena a la luna a un choque inevitable o a su desintegración total en el futuro lejano. Benjamin Haser considera que resolver el enigma de su estructura interna permitirá entender finalmente si el cuerpo nació de escombros o si llegó desde otra región del espacio. La respuesta definitiva requiere integrar datos sobre la gravedad, la densidad y la evolución orbital del pequeño satélite.