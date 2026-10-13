ARCA puso la lupa en OnlyFans: millonarias multas a sus creadoras

Resumen para apurados
- ARCA intimó en Argentina a creadoras de OnlyFans con reclamos millonarios por ingresos no declarados entre 2022 y 2024, tras detectar inconsistencias en plataformas de cobro.
- El caso trascendió por una usuaria a quien le exigen más de $150 millones; afirmó que agencias intermediarias administraban sus cuentas y cobros quedándose con la mayor recaudación.
- La actividad tributa como servicio autónomo o exportación. Los mayores controles bancarios obligarán a las creadoras a regularizar su situación y documentar contratos con agencias.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a requerir información sobre los ingresos de creadoras argentinas de OnlyFans, la plataforma de contenidos por suscripción, según reportó una usuaria en las redes sociales.
La mujer contó que recibió un reclamo fiscal por cifras millonarias que, según afirma, nunca cobró directamente.
La denuncia por una deuda de más de $150 millones
La creadora contó que recibió una notificación por casi U$S 300.000 en ingresos atribuidos a su nombre entre 2022 y 2024. Según su relato, la deuda estimada, con intereses y multas, superaría los $150 millones.
También sostuvo que trabajaba con agencias que administraban sus cuentas y se quedaban con la mayor parte de la facturación. De acuerdo con su testimonio, ella recibía una proporción pequeña del dinero o un sueldo fijo de U$S 1.500 mensuales.
La mujer afirmó que las cuentas de la plataforma y los medios de cobro estaban registrados a su nombre, mientras que algunas agencias habrían desaparecido. Por ahora, se trata de una denuncia difundida en redes sociales y no de información que permita establecer el alcance general de los controles de ARCA.
Qué impuestos deben pagar las creadoras de OnlyFans
En Argentina, los ingresos habituales obtenidos por la creación de contenidos pueden constituir una actividad económica independiente y generar obligaciones tributarias.
Según el nivel de facturación y las condiciones de cada contribuyente, puede corresponder el Monotributo o el Régimen General, que contempla obligaciones como IVA y Ganancias.
ARCA puso la lupa en OnlyFans y multa con sumas millonarias a creadoras
Las operaciones con clientes del exterior también pueden encuadrarse como exportaciones de servicios, según las características de la actividad. En esos casos, la Factura E puede ser el comprobante correspondiente, siempre que se cumplan los requisitos fiscales aplicables.
Qué pasa si no se declaran los ingresos
Los movimientos bancarios y las operaciones con plataformas de pago pueden ser objeto de controles e intercambio de información. Si ARCA detecta inconsistencias, puede requerir documentación y determinar impuestos, intereses y sanciones cuando corresponda.
Por eso, las creadoras que trabajan con agencias deben conservar contratos, comprobantes de transferencias y registros que permitan demostrar cuánto facturaron y cuánto dinero recibieron efectivamente.
Ante un reclamo fiscal, es importante revisar la documentación y buscar asesoramiento contable antes de aceptar una deuda o presentar una respuesta al organismo.