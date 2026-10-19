El peligro oculto del Ñuñorco y las claves que pueden complicar el rescate de Raúl Moyano

El cerro Ñuñorco, uno de los paisajes emblemáticos de Tafí del Valle, presenta dificultades que pueden convertir una excursión en una situación de riesgo cuando cambian las condiciones meteorológicas. En medio del operativo para encontrar a Raúl Moyano, el montañista Martín Merino explicó en diálogo con LA GACETA cuáles son las particularidades del terreno, los errores de orientación más frecuentes y las condiciones que pueden complicar las tareas de rescate.