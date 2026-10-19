SociedadActualidad

Tensión en Filosofía y Letras: el decano se reúne con la Policía de Tucumán tras graves las denuncias de alumnos

Un estudiante aseguró que un policía lo amenazó dentro de un baño y la presencia de cuatro agentes de Infantería también generó cuestionamientos. El decano afirmó que el efectivo será trasladado. El subjefe Roque Yñigo habló de una investigación interna.

PRESENCIA POLICIAL. Cuatro agentes de Infantería recorrieron los pasillos de la facultad el viernes 16 de octubre. / FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS UNT
PRESENCIA POLICIAL. Cuatro agentes de Infantería recorrieron los pasillos de la facultad el viernes 16 de octubre. / FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS UNT
Por Victoria Reinoso Hace 51 Min

Resumen para apurados

  • El decano de Filosofía y Letras de la UNT se reunió con la Policía de Tucumán tras denuncias estudiantiles por amenazas de un agente dentro de la facultad.
  • El hecho ocurrió tras la intimidación a un alumno en un baño y el polémico patrullaje de cuatro efectivos de Infantería en los pasillos del establecimiento.
  • La fuerza de seguridad inició una investigación interna sobre lo sucedido y las autoridades universitarias confirmaron que el policía involucrado será trasladado.
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