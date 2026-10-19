Tensión en Filosofía y Letras: el decano se reúne con la Policía de Tucumán tras graves las denuncias de alumnos
Un estudiante aseguró que un policía lo amenazó dentro de un baño y la presencia de cuatro agentes de Infantería también generó cuestionamientos. El decano afirmó que el efectivo será trasladado. El subjefe Roque Yñigo habló de una investigación interna.
Resumen para apurados
- El decano de Filosofía y Letras de la UNT se reunió con la Policía de Tucumán tras denuncias estudiantiles por amenazas de un agente dentro de la facultad.
- El hecho ocurrió tras la intimidación a un alumno en un baño y el polémico patrullaje de cuatro efectivos de Infantería en los pasillos del establecimiento.
- La fuerza de seguridad inició una investigación interna sobre lo sucedido y las autoridades universitarias confirmaron que el policía involucrado será trasladado.
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